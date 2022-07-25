ОЭЗ «Иннополис» планирует потратить на робота-официанта 746 тыс. рублей

Особая экономическая зона «Иннополис» собирается направить на приобретение робота-официанта более 746,6 тыс. рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что робот-официант должен быть оснащен двумя подносами с грузоподъемностью не более 10 килограммов каждый. Робот также должен иметь голосовой модуль и светодиодные индикаторы, а также обладать SLAM-навигацией.

Масса робота не может быть более 60 килограммов. От него потребуется распознавать препятствия спереди на расстоянии свыше трех метров и работать от восьми до 12 часов. Время зарядки не должно превышать пяти часов.

От подрядчика потребуется доставить робота-официанта в Технопарк имени Попова, находящийся в Иннополисе по адресу: ул. Университетская, д. 7. Исполнитель должен будет смонтировать робота и запрограммировать так, чтобы он смог работать во всей зоне фудкорта. Последняя включает три зала общей площадью 760 кв. метров.

Прием заявок уже завершен. Подрядчика предполагается определить сегодня, отмечается на сайте госзакупок.