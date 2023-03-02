ОЭЗ «Алабуга» реконструирует участки трассы Челны – Нижнекамск за 3,2 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алабуга» расширит мост над железнодорожными путями на трассе Челны – Нижнекамск и построит развязку на перекрестке в районе остановки общественного транспорта «Поворот на Иштеряково», сообщает пресс-служба ОЭЗ.

По предварительным расчетам, расширение моста обойдется в 1,2 млрд рублей, а строительство развязки в 2 млрд рублей.

«Сегодня на этом участке проходят два путепровода. Один – широкий, другой – узкий, не удовлетворяющий растущие требования. Это проблемный участок, и мы будем его расширять. Новый путепровод через железную дорогу будет соответствовать всем нормам», – рассказал о расширении моста руководитель службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко.

По его словам, сейчас участок является местом концентрации ДТП. Поэтому руководство ОЭЗ решило, что здесь необходима развязка, которая исключит поворот налево. Ожидается, что таким образом удастся решить проблемы с безопасностью и комфортом участников движения.

