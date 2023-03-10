ОЭЗ «Алабуга» проложит 16 км ж/д путей в Закамье за 3,4 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алабуга» проложит 16 км новых железнодорожных путей в рамках строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина. Инвестиции в проект составят 3,4 млрд рублей, говорится в телеграмм-канале ОЭЗ.

«Новые пути примкнут уже к существующим путям общего пользования – к станциям Круглое Поле и Никашновка. Такое решение с двумя точками примыкания было принято, чтобы обеспечить бесперебойную поставку грузов в логистический комплекс без дополнительной загрузки существующей инфраструктуры», – рассказал руководитель службы развития новых площадок особой экономической зоны Александр Зайченко.

Новые пути обеспечат поставки готового полимерного сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион и создадут условия для снабжения запчастями и комплектующими компании автомобильной и бытовой техники, а также сократят логистические издержки при поставке продукции.