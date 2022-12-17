ОЭЗ «Алабуга» признана одной из наиболее привлекательной для инвесторов в России

ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Липецк» стали лидерами Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. В общей сложности оценивалось 28 ОЭЗ из 22 российских регионов, сообщает Минэкономики Татарстана.

Как отметил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, механизм особых экономических зон уже доказал свою самоокупаемость для федерального бюджета. К настоящему моменту платежи резидентов уже в три раза превысили сумму, затраченную государством на льготы для ОЭЗ.

Татарстанская особая экономическая зона включает в себя 57 резидентов и 33 действующих завода. Она уже не раз доказала свою эффективность, занимая лидирующие позиции в подобных рейтингах, напомнил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«За время своего успешного функционирования „Алабуга“ внесла значимый вклад в экономику республики — на сегодня объем частных инвестиций резидентов превысил 160 млрд рублей, — подчеркнул он. — На территории ОЭЗ расположены импортозамещающие производства, которые являются лидерами в своих отраслях. Экономическая зона обладает потенциалом, необходимым для успешной реализации инвестпроектов — развитой инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой, преференциями и сильной управленческой командой».