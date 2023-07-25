ОЭЗ «Алабуга» планирует за 10 лет создать более 13 тыс. рабочих мест

До 2032 года численность персонала особой экономической зоны «Алабуга» планируется увеличить до 24,7 тыс. человек, сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на гендиректора ОЭЗ Тимура Шагивалеева.

По его словам, данный показатель утвержден перспективным планом развития зоны. Сейчас в ОЭЗ создано 11 тыс. рабочих мест.

«В 2023 году нам необходимо 4 875 человек. Это специалисты по BIM-проектированию, электромонтаж, экономика, юриспруденция, АСУ ТП, бизнес-информатика, микроэлектроника, лечебное дело, электроника, педагогика, водоканалоцентричная программа, программист микроконтроллеров, эксплуатация станков ЧПУ и управление качеством продукции по композитам», – рассказал Шагивалеев.

Он также отметил, что в 2024 году потребность в кадрах составит 7 тысяч человек, в 2025-м – 10 тысяч.