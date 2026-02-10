ОЭЗ «Алабуга» оказалась на 2 месте в национальном рейтинге инвестпривлекательности

Особые экономические зоны Татарстана продемонстрировали высокую эффективность по итогам прошлого года, а ОЭЗ «Алабуга» оказалась на 2 месте в национальном рейтинге. Об этом, по данным РБК Татарстан» сообщил замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин на коллегии минэкономики Татарстана в Казани,

Сорокин отметил, что ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» являются одними из самых успешных в России. По его словам, «Алабуга» показала 100%-ную эффективность и заняла 2 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Замминистра также сообщил, что в министерстве находится заявка на расширение «Алабуги», которую ведомство намерено поддержать с учётом потенциала площадки.

Министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов привёл конкретные цифры. В 2025 году ОЭЗ «Алабуга» привлекла шесть новых резидентов, создала 11,7 тысяч рабочих мест, а общие инвестиции резидентов составили 286,9 млрд рублей. В ОЭЗ «Иннополис» вошли двенадцать новых резидентов, было создано 855 рабочих мест при объёме инвестиций 78,7 млрд рублей.

Глава минэкономики РТ подчеркнул эффективность мер поддержки: на каждый рубль предоставленных резидентам налоговых и таможенных льгот пришлось семь рублей частных вложений. Он также рассказал, что благодаря внедрению практики сквозного инвестиционного потока сроки принятия решений о включении компаний в реестр резидентов ОЭЗ сократились в 5,5 раза.

В общей сложности особые экономические зоны, территории опережающего развития и индустриальные парки республики обеспечили 9,3% валового регионального продукта и 20% общего объёма промышленного производства, превысившего 6 трлн рублей. Годовой оборот этих площадок вырос на 32%, а общее число их резидентов превысило две тысячи.