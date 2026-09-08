Одобрен проект реконструкции здания Нацбиблиотеки под нужды Института археологии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект второго этапа реконструкции здания Национальной библиотеки Татарстана под размещение лабораторий Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает сама Нацбиблиотека РТ, а техническим заказчиком – Главстрой Республики Татарстан. Проектную документацию подготовил «Татинвестгражданпроект».

О переезде Института археологии из здания бывшего Александровского детского приюта, которое он занимал с 2014 года, в пустующее крыло Национальной библиотеки стало известно в июле 2025-го. В здании приюта, в советское время ставшего Домом ученых, теперь разместился филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.