news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 сентября 2026 06:30

Одобрен проект реконструкции здания Нацбиблиотеки под нужды Института археологии

Читайте нас в
Телеграм
Одобрен проект реконструкции здания Нацбиблиотеки под нужды Института археологии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект второго этапа реконструкции здания Национальной библиотеки Татарстана под размещение лабораторий Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает сама Нацбиблиотека РТ, а техническим заказчиком – Главстрой Республики Татарстан. Проектную документацию подготовил «Татинвестгражданпроект».

О переезде Института археологии из здания бывшего Александровского детского приюта, которое он занимал с 2014 года, в пустующее крыло Национальной библиотеки стало известно в июле 2025-го. В здании приюта, в советское время ставшего Домом ученых, теперь разместился филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.

читайте также
Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» переехал в бывший Дом ученых
#нацбиблиотека рт #Академия наук РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

7 сентября 2026
Новости партнеров