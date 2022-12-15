Одну треть состава Общественной палаты утвердят депутаты на 38-м заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня состоится 38-е заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. На нем депутаты утвердят членов Общественной палаты республики – одну треть от ее состава.

«Квота Госсовета – 20 человек. В связи с тем, что на 20 вакантных мест подано 28 заявлений, будет применена процедура рейтингового голосования», – рассказала ранее на заседании президиума парламента секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего в повестку включено 14 вопросов. Все шесть проектов республиканских законов будут рассмотрены в первом чтении. В частности, парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие законы: «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Алькеевский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов РТ и органов местного самоуправления в РТ», «О государственной гражданской службе РТ».

В первом чтении также будут представлены законопроекты, касающиеся изменений в законах «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и «О гражданской обороне в РТ».

Кроме того, депутаты рассмотрят законодательную инициативу парламента по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Проектом закона предлагается ужесточить наказание за нелегальную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции.