«Однозначная победа». Дегтярев - о выступлении россиян на Паралимпиаде с флагом и гимном

Фото: скриншот с видео

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал участие российских паралимпийцев в Играх 2026 года в Италии, где они впервые за долгое время выступают под национальным флагом и с гимном. Паралимпиада стартовала 6 марта и продлится до 15 марта, в ней принимают участие шесть россиян и четыре белоруса с национальной символикой.

«Победа однозначная. Победа, кстати, достигнута демократическим путем на конгрессе Международного паралимпийского комитета. И она никак не может в принципе быть оспорена, потому что это мировое большинство», — заявил Дегтярев, слова которого приводит ТАСС.

Министр также высказался о решении ряда стран пропустить церемонию открытия Паралимпиады в знак протеста. Ранее сообщалось, что делегации Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Нидерландов и Канады не будут присутствовать на этом мероприятии.

Дегтярев усомнился в том, что заявления об игнорировании церемонии соответствуют действительности, и назвал происходящее попыткой создать «шоу». По его словам, официальные причины отсутствия делегаций разнятся: от подготовки к соревнованиям до графика прибытия. «Из всего этого делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские страны просто пляшут под дуду Украины», — резюмировал министр спорта.