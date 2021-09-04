Односельчане Зифы Кадыровой: «Мы говорим на ахунском языке»

Село Ахуново

Фото: Рамис Назмиев

Корреспондент ИА «Татар-информ» Рузиля Мухаметова побывала в этом селе и узнала о его двухвековой истории и мечтах жителей.

Ахуново – село на границе Башкортостана с Челябинской областью. Чтобы добраться до него, надо проехать по извилистым дорогам Урала и по мосту пересечь реку Яик (Урал), условно разделяющую Европу и Азию.

Ахуново – единственная татарская деревня в этих краях, если не считать около десятка татарско-тептярских деревень. То есть в свое время в Учалинском районе, включая районный центр, насчитывалось 14 татарских сел. А теперь почему-то лишь Ахуново официально считается татарским.

Село буквально сидит на природных богатствах, в том числе золоте. Говорят, под деревней полно подземных сокровищ. Черные старатели тут тоже не редкость. А мы пока изучили богатства села Ахуново, которые над землей, – его людей – и заглянули в его историю.

Зифа Кадырова Фото: © Яков Абрамов / ИА «Татар-информ»

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Самая популярная ныне татарская писательница Зифа Кадырова родилась здесь, из Ахуново родом и татарский писатель Карим Кара. Эта же деревня дала башкирскому театру Алмаса Амирова – артиста Башкирского государственного академического театра имени Гафури. Одна из любимых певиц татарского народа – народная артистка БАССР Назифа Кадырова выросла в этой деревне. Отсюда же корни звезды российских сериалов Олеси Фаттаховой.

История деревни Ахуново давно написана. Доподлинно известно, когда и кем она была основана. Первым на эти земли в 1780 году переселился Габдулла ахун Даушев. Он был потомком золотоордынских мурз, служил российским послом и в этом качестве побывал в Иране, Афганистане, киргизских, казахских землях. За службу императрица Екатерина даровала ахуну 40 тысяч десятин земли (одна десятина – примерно 1,09 га).

Есть и предполагаемое место могилы Габдуллы Даушева – в центре деревни, под деревом. Ахун умер в 1791 году и по собственному завещанию похоронен здесь. «Это место мы огородили лишь после 70-х годов. Но здесь ли его могила – точно неизвестно. Раньше мы еще детьми, сами того не зная, получается, играли на могиле нашего предка. Потом стали думать – это не простое дерево, оно совпадает с местом, где ахун мог быть похоронен. И так обозначили его», – рассказывает Зилия Ахметова, жительница села Ахуново, много лет проработавшая учительницей. Она стала моим экскурсоводом по селу.

«История деревни изучена и написана нашим односельчанином Вали Султановым. Когда материала набралось очень много, он открыл музей, который сейчас считается филиалом Учалинского музея. Вали ага был библиотекарем, а также работал в клубе. В 1919 году силами актива деревни организовал театр. Моя мама тоже играла в этих спектаклях. Наша библиотека теперь носит имя Вали Султанова», – рассказывает Зилия апа.

«Ахунский» язык

Мы пришли в дом Халиды апа Султановой. Ее дом можно назвать типичным татарским домом села Ахуново. Халида апа всю жизнь работала дояркой, имеет награды. Сейчас она активный член клуба села Ахуново – поет, играет в народном театре.

Зилия Ахметова и Халида Султанова Фото: © Рамис Назмиев

«У татарского дома свой дух. Даже по посаженным ей цветам это видно. Здесь достаток, чистота, порядок! Все белое – цвет чистоты, искренности. Подушки мы до сих пор, по традиции, складываем в горку. Занавески на окнах, кружевные тюли – все белое. Вот эта чистота – основа нашего народа. Достаточно взглянуть, как живет Халида – здесь нигде не найдешь недостатка. Свой дом, свою жизнь она построила и ведет без единого изъяна», – продолжает Зилия апа.

Моя собеседница все это время говорит на литературном татарском языке. Но перед тем как встретиться с Халидой апа, предупреждает: ее язык другой. Это настоящий «ахунский» язык.

«Вы про Халиду пишите так, как она говорит. Ее язык – настоящий ахунский, красивый язык, на котором говорят у нас в деревне. А мой – искусственный, литературизированный, это язык учителя. На нем я говорю перед вами. А между собой мы обычно говорим по-ахунски», – поясняет Зилия апа.

Язык Халиды апа – татарский с элементами башкирского. «Ч» заменяется на «с», а окончания глагола звучат как «-ай, -әй» – например, вместо литературного «яши» (живет) – «яшәй». «Зур кызым Чиләбедә, икенсесе Межозерныйда, өсенсесе Себердә – матур итеп яшәйләр», – говорит Халида апа («Старшая дочь живет в Челябинске, вторая – в Межозерном, третья – в Сибири, живут хорошо»). Семья младшей дочери Халиды апа обосновалась в селе Буранчино в Мечетлинском районе Башкортостана. «Внуки, выросшие со мной, татарский знают. Теперь, если зову их к себе, мне они говорят, что и сами в деревне живут», – рассказывает хозяйка дома.

Дом Халиды Султановой Фото: © Рамис Назмиев

«Наш основной язык – татарский. Только в последнее время под влиянием башкирского наш язык изменился. В школе 10 лет обучали на башкирском. Мы по-татарски раньше говорили красивее. Но мы, хоть учились на башкирском, смогли отстоять свое право быть татарами. Я везде говорю по-татарски. Ни один башкир с какого-либо мероприятия никогда не выгонял. Раньше и книги нам приходили из Казани. А сейчас татарские книги печатают в Башкортостане. И книги издают, и театр есть – теперь мы живем наравне с башкирами», – мягко закрывает тему Зилия апа.

«Казачи» и ремесленники

Вернемся к истории деревни. Итак, основал ее Габдулла ахун Даушев. А кто же переехал вместе с ним в эти края? Это были военные, местные их привыкли называть «казачи».

«Казачи нанялись в эту деревню. Раз наш предок сам был военным, собрал здесь разные народы. Нельзя сказать, что проживающие здесь – это коренные татары, все здесь приезжие. И все жили довольно зажиточно, благодаря своему труду. Казачи держали лошадей, выращивали хлеб, имели собственное хозяйство. Ко всему прочему, они отвечали за безопасность в этих местах», – рассказывает Зилия апа.

С тех времен в Ахуново сохранились элементы национальной одежды казачей. «Мои предки были казачи. Эту юбку я сшила как память о них. Моя дочь спрашивает: “Мама, для чего хранишь эту цыганскую одежду?” Но это не цыганская юбка, даже в советское время управление казачей еще не до конца закончилось. Казачи были немного шумными, их нельзя было назвать сдержанными людьми», – говорит Зилия апа.

Зилия Ахметова Фото: © Рамис Назмиев

По ее словам, поначалу деревня жила достаточно закрыто, охранялась казачами. Потом уже туда могли переезжать все желающие, однако с условием – обязательно надо было владеть каким-либо ремеслом.

«Когда мои предки приехали сюда из земель нынешнего Мамадышского района Татарстана, этой деревне было всего пять лет. Наши деды приехали осваивать новые земли. До того как прибыть сюда, перезимовали в селе Ургуново, так написано в родословной. Увидели по дороге мечеть и остановились на пятничный намаз. Габдулла хазрат спросил у них, какими ремеслами владеют. Они знали ремесло, поэтому ахун оставил их здесь. Раньше старосты в деревню всех подряд не пускали. Поэтому и порядок был. В первую зиму жили в землянках, а потом построили дома. Здание сельсовета – это дом моего прадеда», – рассказывает муэдзин села Ахуново Джаудат Амиров.

К слову, артист театра Гафури Алмас Амиров тоже из переехавших сюда из Мамадышского района рода Амировых.

Ахуновские целители и вкусный бренд села

Учалинские края – это места, где жил и вел свою деятельность знаменитый Зайнулла ишан. Здесь жили его ученики. «У нас в деревне были целители, умеющие лечить травами. Одного мы называли Кари-бабай, его настоящее имя – Гали Салаватов, он поселился в деревне в годы войны, откуда он приехал – люди даже не знали. Он даже церебральный паралич мог вылечить. И Нурмухамет бабай Гафуров владел этими знаниями. Они выучились в медресе Зайнуллы ишана. Из нашей деревни все, кто имел возможность, ездил туда учиться. Моя мама тоже. Мы и сейчас стараемся лечиться по методике наших целителей. Собираем шафран, календулу, полынь и другие лекарственные растения», – рассказывает Зилия апа.

Есть у деревни и свое блюдо, которое готовят только здесь. Это «көртмәле ләвеше» – брусничный пирог. Это праздничное блюдо, его делают на свадьбу. Рассказывают случай, когда сватья, не увидев на столе пирога, обиделись и уехали, посчитав, что родители невесты не уважают будущих родственников. Получается, это такое вот дипломатическое блюдо.

Еще здесь варят легкий хмельной напиток «буза» из геркулеса, а кумыс готовят чуть ли не в каждом доме. В соседних деревнях ахуновцев прозвали «бәрәңге» (картошка), потому что во всем Учалинском районе они первыми ранней весной сажают картофель. Вообще эту овощную культуру в Учалинские края первыми завезли тоже ахуновцы и научили местных ее выращивать.

Мечеть относится к Московскому муфтияту

В свое время в Ахуново было три махалли, три мечети. Третья – деревянная, построена еще в дореволюционные времена, она до сих пор действует. В годы советской власти мечеть свою работу не прекращала, и минарет жителям удалось сохранить. Говорят, что мечеть отстоял сын Зайнуллы ишана – муфтий Габдрахман хазрат Расулев. Потому что в свое время в Ахуновской мечети учился сам Зайнулла хазрат.

«В 1943 году Габдрахман хазрат встречался со Сталиным и дал на оборонные нужды 50 тысяч рублей. И тогда получил разрешение на открытие мечети. В мечети работает Кари бабай», – рассказывают аксакалы деревни. В начале 40-х в республике действовало всего шесть мечетей. Все остальные были каменные, и лишь в Ахуново была деревянная мечеть. В 1938 году мечети стали отнимать у верующих, и тогда был единственный перерыв в работе Ахуновской мечети в течение пяти лет. В здании хранили зерно, устраивали здесь столярный цех, использовали в качестве жилья. Когда мечеть перешла в руки советской власти, прихожане поступили по-умному – разобрали лишь внутреннюю стену и убрали бревна на хранение. Когда было получено разрешение снова открыть мечеть, здание быстро привели в прежний вид.

Рассказали прихожане и о Дарвид хазрате, который много сил приложил для восстановления мечети. И медресе было построено его усилиями. Но за день до открытия медресе, перед праздником, он скончался, прямо в построенном им медресе. «Святой человек» – делают вывод старики.

Мечеть села Ахуново в отличие от остальных мечетей в республике не относится к Уфимскому муфтияту. «Наша мечеть относится к Москве – Центральному Духовному управлению мусульман, Талгату Таджутдину», – говорят прихожане. То есть когда от Центрального духовного управления мусульман России стали отделяться региональные муфтияты, ахуновцы предпочли не отделяться и не стали переходить под управление ДУМ Башкортостана.

Мечеть села Ахуново в отличие от остальных мечетей в республике не относится к Уфимскому муфтияту. Фото: © Рамис Назмиев

В Ахуново три кладбища. На одном из них хоронили коммунистов – в свое время для них открыли отдельное, более «престижное» кладбище. Сейчас оно используется как христианское.

Как живет Ахуново

В свое время в Ахуново был знаменитый на всю округу рынок. Сейчас, конечно, его нет. За товаром ахуновцы ездят в город Учалы и Магнитогорск в 100 километрах от деревни. В Ахуново в каждой семье автомобиль, и не один. Правда, качество дорог оставляет желать лучшего.

Колхоза-миллионера «Красный партизан» тоже давно нет. В память о славном прошлом деревни сохранились красные знамена в местном музее. Народ здесь был работящий. Первый санаторий на балансе колхоза тоже открывался здесь, был организован отдых трудящихся. Сейчас санаторий «Ахун» находится в частном владении и считается бюджетным местом отдыха. А что касается колхоза, его здания уже в полуразрушенном состоянии, и земли обрабатывают другие хозяйства. Конечно, сельчане не перестали заниматься животноводством. Здесь гуляют целые стада коз, это молочные козы, из их молока изготавливают кумыс на продажу.

Народ достаточно зажиточный. Как отмечает Зилия апа, люди здесь никогда не бедствовали. И сейчас живут в достатке. Хотя в селе не увидишь огромных коттеджей, в домах есть водопровод, канализация. Жители села за свой счет содержат пожарные машины, охрану. Пожертвований от прихожан достаточно, чтобы покрыть нужды мечети.

«Поначалу это была татарская деревня, а сейчас тут живут около 14 национальностей. Татары, башкиры, русские, молдаване, чеченцы, евреи, узбеки, этнические казахи. В Учалах нас называют татарами, а в Уфе считают башкирами. В Казани даже говорить на своем языке боимся. Кровь в нас течет татарская, а язык уже сильно изменился. Вот такие дела», – говорит муэдзин деревни Джаудат Амиров.

«То ли нас Всевышний испытывает, то ли государство – был дом престарелых, его закрыли, теперь вот и амбулаторию собираются закрывать. Осталось только клуб и мечеть закрыть, и широко раскрыть ворота на кладбище», – предается пессимизму собеседник.

Джаудат хазрат немного преувеличивает, конечно. Вообще здесь мужчины немного мечтательные, эмоциональные, возможно, немного пессимистичнее. Зато женщины – сильные, на них все держится.

Сохранились и традиции вечерних женских посиделок, работает клуб «Әхыйрәтләр» («Подружки»). Ее участницы занимаются рукоделием. Этот клуб – своеобразный центр женского актива.

В Ахуново сохранились традиции вечерних женских посиделок, работает клуб «Әхыйрәтләр» («Подружки»). Фото: © Рамис Назмиев

А библиотеки – центр культурной жизни села. Причем библиотеки такую важную роль играют во всех деревнях Башкортостана. В Ахуново библиотекарь Фаниса Садыкова выиграла грант и поставила в библиотеке ткацкие станки. Таким образом женщины воссоздают древнее ремесло наших бабушек.

«У нас в районе говорят: “Ахуново – это диагноз”, – подмечает депутат сельского совета Радина ханум Муслимова. Она башкирка, замуж вышла за жителя этой деревни. Она верит, что ахуновцы обладают своей уникальной энергетикой. Связана ли эта энергетика с уникальными менгирами и камнями, расположенными рядом с деревней, – сельчане этого не знают. Впрочем, знаменитые ахуновские менгиры – пожалуй, тема для отдельного рассказа.

В Учалах Татарстан называют «Татария». С уважением относятся к тем, кто уехал в Татарстан. Прихожане мечтают увидеть Казань и Булгары, а местные фольклорные и театральные артисты хотели бы приехать в столицу Татарстана и выступить перед казанским зрителем. «Мы могли бы в Казани показать мастер-классы по изготовлению бузы – брусничного пирога. У нашей деревни есть своя мелодия, ее пытаются сыграть и на баяне, и на гармони – не получается. Мы все показали бы», – говорят они.

Полагаю, что Всемирный конгресс татар и Ресурсный центр при Министерстве культуры Татарстана могли бы это устроить – тем самым добавили бы немного татарского в этот подвергающийся башкиризации край.

Несколько слов критики в адрес ВКТ и Таткнигоиздата – татарских книг в библиотеке села Ахуново очень мало. Из того, что есть, – книги их односельчанки Зифы Кадыровой, теперь заказали новую книгу Карима Кара. Разве не должны 10 процентов социально значимых книг быть отправлены в регионы компактного проживания татар? По крайней мере, по документам это так. Таким образом, доношу до сведения: эти книги до Ахуново не дошли. Прошу обеспечить библиотеку села Ахуново татарскими книгами.

К слову, в Учалинском районе есть еще 12 татарских-тептярских деревень. Там тоже нет татарских книг. Хотелось бы, чтобы они появились.

Вот так, далеко за Уральскими горами, в Учалинском районе Башкортостана живет татарская деревня Ахуново. Весь район и отдельно эта деревня – одна из жемчужин, которыми богат татарский мир. Находясь почти в тысяче километров от Казани, будучи материально независимыми, все же они остаются в духовном пространстве нашего народа и относят себя к «Татарии».

www.intertat.tatar, перевод