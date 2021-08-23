«В родном селе Загитов никому не рассказывал о том, что поднимался на Рейхстаг»

В татарском селе Янагушево в Башкортостане родился Гази Загитов, в мае 1945-го водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом. 20 августа, в день столетия героя, в районном центре – селе Мишкино открыли памятник в его честь.

По данным историков, в дни взятия Берлина над Рейхстагом реяли около сорока красных знамен, но официально водрузившими Знамя Победы были признаны лишь Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Их имена вошли в школьные учебники. Но долгие годы умалчивался тот факт, что еще за три часа до группы Егорова и Кантария первыми знамя на крыше Рейхстага закрепили Гази Загитов и Михаил Минин из группы Макова.

В 1964 году о подвиге Гази Загитова написала газета «Комсомольская правда». Только тогда жители села Янагушево узнали об отважном поступке односельчанина. К этому времени самого героя уже 11 лет не было в живых.

«Есть подтверждающие документы»

Кажется, судьба героя была уготована Гази Загитову еще при рождении – его полное имя Гыйзетдин с арабского переводится как «воин». О жизненном пути защитника Родины рассказал методист Музея Гази Загитова в его родном селе Янагушево Айрат Загитов:

«В ряды Красной Армии Гази Загитов был призван в 19-летнем возрасте, к тому моменту он окончил два курса медицинского техникума в Бирске. Это был 1940 год. К началу войны он служил в Таллине в артиллерийских войсках.

Участвовал в освобождении Беларуси, Польши. Был разведчиком взвода оптической разведки 832-го отдела армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Дошел до Берлина.

Было изготовлено девять Знамен Победы – по числу участвовавших в штурме Рейхстага дивизий. 30 апреля в 14 часов 25 минут было предпринято первое наступление на Рейхстаг, второй штурм начался в 21.00.

Гази Загитов из группы Макова первым вошел в здание. Они с Михаилом Мининым поднялись по лестнице, вышли на крышу и закрепили знамя на статуе «Богини Победы». Это было не специально изготовленное, а самодельное знамя. После водружения группа сообщила об этом капитану Макову, а Маков – в штаб. Группа охраняла подступы к Рейхстагу, Загитов в ее составе оставался в здании до рассвета.

В архивах имеются документы, подтверждающие факт водружения Знамени Победы 30 апреля в 22.40 Загитовым и Мининым. 1 мая командование артиллерийской бригады представило всю группу к высшей награде – присвоению звания Героя Советского Союза. Однако 18 мая бойцам группы были вручены ордена Красного Знамени.

Целый год потребовался, чтобы решить, кого же наградить за водружение Знамени Победы. Только в 1946 году Жуков подписал приказ о присвоении звания Героев Советского Союза Михаилу Егорову и Мелитону Кантария. Из девяти специально изготовленных знамен на Рейхстаг поднялись лишь семь. Первыми знамя под номером 5 над зданием водрузили Егоров и Кантария».

«О тех событиях никому не рассказывал»

Гази Загитов при штурме Рейхстага был ранен в грудь навылет, но продолжил бой, свидетельствуют документы. В родные края он вернулся только в 1946 году. Работал председателем колхоза, затем механиком в МТС. 20 августа 1953 года ему исполнилось 32 года. 23 августа Гази Загитов погиб в автокатастрофе.

«В родном селе Загитов никому не рассказывал о том, что поднимался на Рейхстаг. Ветераны, побывавшие в самом пекле войны, обычно не рассказывали о ней, считая, что война – штука грязная.

В 1948 году Гази Загитов женился, через два года родилась дочь Назия. Потом – сын Газали, на момент смерти отца ему было всего два месяца. Назия родила семерых сыновей – Роберта, Ильшата, Ильгама, Фидана, Рафиса, Ильдара, Эльвира. Сын Гази Загитова воспитал сына и дочь. Внучка героя Альбина только на прошлой неделе умерла от рака, у нее остались трое детей», – рассказал Айрат Загитов.

Только во времена Хрущева стал достоянием общественности тот факт, что еще до появления на крыше Рейхстага Егорова и Кантария там уже было закреплено Красное Знамя. Тогда возник вопрос: «Кто же водрузил знамя?»

В 1961 году Институт истории при ЦК КПСС собрал ветеранов, участвовавших в штурме Рейхстага. На пленум приехали Маков, Минин Лисименко, Загитова к тому времени уже восемь лет не было в живых. На общем собрании было доказано, что первыми проникли в здание и закрепили знамя бойцы группы Макова. И только 30 апреля 1964 года через прессу стало известно о том, кем на самом деле был Гази Загитов.

«В 1995 году Институт военной истории Министерства обороны принял ходатайство Комитета ветеранов Ленинградской организации, посчитав обоснованным архивными документами факт водружения группой Макова первого Знамени Победы над Рейхстагом, и принял решение о награждении Загитова, Боброва, Лисименко, Минина званием Героя Советского Союза. Но награждение не состоялось, сослались при этом на то, что группа уже удостоена высшей награды – ордена Красного Знамени. В 1995 году в обновленной Военной энциклопедии (3-й том, 392-я страница) в главе о Знамени Победы написано о том, что первым 30 апреля знамя водрузил Загитов», – рассказал методист музея.

Помимо ордена Красного Знамени Гази Загитов был награжден государственными наградами: медалями «За военные заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах», орденами Славы III и II степени.

В 1997 году вся группа Макова получила звание Героя Советского Союза от Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР, однако к этому моменту такой страны, как СССР, уже не существовало. Таким образом, официально наградить Загитова званием Героя Советского Союза перестало быть возможным.

«Хотя общественность, историки признают Гази Загитова Героем СССР, политики не хотят этого признавать», – резюмировал Айрат Загитов.

1 мая 1945 года. Гази Загитов второй слева

Награда найдет героя?

Сейчас в нашей стране высшая воинская награда – это звание Героя России. Был прецедент, когда это звание присваивали героям спустя много лет после их смерти, как, например, татарскому генералу Минигали Шаймуратову. Возможно ли такое и в случае с Гази Загитовым? По словам председателя Башкортостанского отделения Российского исторического общества Марата Марданова, шансов очень мало.

«О героизме Загитова знают все военные эксперты, знает народ республики. Но, к сожалению, сделать это невозможно. Во-первых, за этот подвиг он уже дважды награжден, во-вторых, наградить его можно было бы только в составе группы, а там некоторые уже с «запятнанной» биографией. В-третьих, звание Героя СССР Егорова и Кантария официально было утверждено руководством того времени. Правда, за героизм в советское время звание Героя России было присуждено Миннегали Шаймуратову, это единственный случай», – пояснил он.

Племянник Гази Загитова Рамиль Загитов согласен с тем, что сейчас добиться звания героя для его дяди практически невозможно.

«Этот вопрос до сих пор поднимается. Когда самого Гази абый уже нет, сделать это очень сложно. Может быть, и политика здесь была… Кому-то не нравилась эта идея. Мы благодарны уже и за то, как его почитают», – отметил он.

Айрат Загитов подчеркнул, что Гази Загитов – не официальный, а народный герой.

«Его всегда помнят, люди его знают. Из Мишкинского района Героями СССР стали Махмут Актуганов, Ишмай Ишкинин, Степан Казаков и Егор Орсаев. А пятым героем мы называем Гази Загитова», – пояснил собеседник.

На торжественном открытии памятника Гази Загитову в мемориальном комплексе «Пять героев» в районном центре Мишкино приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, глава Мишкинского района Павел Трапезников, министр культуры РБ Амина Шафикова, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и другие официальные лица. Они возложили цветы к памятнику, у Вечного огня минутой молчания почтили память погибших на Великой Отечественной войне.

Радий Хабиров в своем выступлении подчеркнул, что необходимо помнить имена героев – таких, как Гази Загитов.

«Мы будем постоянно открывать новые памятники. Мы будем беречь существующие памятники. И, конечно, мы должны о таких людях рассказывать нашему молодому поколению, чтобы они понимали, какие героические у них были предки и какая у них великая страна. Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах, мы должны бережно ее хранить. Вечная слава и вечная память павшим в боях», – сказал Хабиров.

«Фронтовики шли к нему за поддержкой»

На торжественное открытие памятника пришли также родственники героя. Дочь сестры Гази Загитова Захида ханум рассказала, что дядю односельчане помнят как человека отзывчивого и скромного. «Нам всегда ставили его в пример. Он вырос в многодетной семье – две девочки и три мальчика. Гази абый был четвертым ребенком. Наша бабушка прожила 16 лет после смерти сына. Тяжело переживала его уход. Плакала, из-за этого ослепла», – рассказала она.

«Гази абый всегда помогал людям, о войне не рассказывал, лишь говорил, что о нем когда-нибудь они услышат. Мама о нем рассказывала, что Гази абый был человеком неунывающим, любил петь», – добавила она.



Мемориальный комплекс "Пять героев"



Дочь брата героя Сагидуллы – Роза ханум отметила, что скромность – семейная черта Загитовых.

«Бабушка Хусниямал ушла из жизни в 1969 году. Их могилы сейчас стоят рядом. Мой папа, как и Гази абый, был очень скромным, немногословным», – вспоминает она.

Брат Розы ханум Рамиль Загитов, выступая на церемонии открытия памятника, поблагодарил всех: «Мы благодарны за то, с каким уважением и сейчас относятся к нашему дяде. Его все вспоминают. Фронтовики шли к нему за поддержкой, он был отзывчивым, благородным и скромным человеком. Такое проявление уважения и открытие памятника Гази Загитову еще раз доказывает, каким человечным он был. Он наш татарский герой, наша гордость».

Односельчанин Валихан Замилев подростком видел Гази Загитова и помнит, как встречали земляка после войны.

«Как только узнали, что он вернулся, мы, мальчишки, побежали к нему, радости не было предела. Я помню свадьбу Гази абый и Камили апа. Была зима, они проехали колонной из пяти-шести запряженных лошадей, тогда мне было примерно 11 лет. Помню, как Гази абый работал председателем сельсовета. На праздниках он пел, аккомпанируя себе на большом аккордеоне, на груди – ордена и медали. Он наша гордость», – рассказал Валихан Земилев.

Он также поделился подробностями гибели Гази Загитова: «В последние годы жизни он работал механиком в МТС. Однажды поехал на грузовике за запчастями, уступил свое место в кабине беременной женщине, сам сел в кузов. Пошел дождь, он встал, чтобы надеть плащ, упал с грузовика и погиб, ударившись головой».

«В Мишкинском районе большинство населения – марийцы. Остальные – татары, русские, башкиры и другие национальности. Все живем дружно. В Янагушево в основном живут татары. Марийцы все знают татарский, по-татарски говорят лучше нас», – рассказал Валихан Замилев.

«Из Татарстана приезжают каждый год»

Бывший глава Мишкинского района Алексей Аптулманов в свое время приехал в Янагушево специально, узнав о том, что будет делегация из Татарстана и Башкортостана.

«Я посмотрел дом, где проживал Гази Загитов, поинтересовался его биографией. Всего за две недели сделали ремонт и открыли музей. Из Татарстана приезжают каждый год. Мы татар уважаем, это у нас уже в крови. Все связано с историей. Иван Грозный по пути в Казань первыми уничтожал мари, затем татар, потому что мари жили на территориях между Москвой и Казанью. В годы насильственной христианизации мари сбежали в татарские края. 400 лет назад наши предки прибыли на татарские земли – нынешний Мишскинский район. Сейчас в Башкортостане проживает около ста тысяч марийцев, в Мишкинском районе их 78 процентов, в Балтачевском районе – 45 процентов», – поделился Алексей Аптулманов.

Глава Урьядинского сельского поселения Раик Загитов вспоминал, как открывали Музей Гази Загитова.

«С бывшим директором музея мы приложили много усилий для возвеличения имени Гази абый. Сначала мы сделали музей. В 1997 году впервые приехали писатели. Вот тогда о нем вновь заговорили. В музей приезжают земляки из разных регионов. Бывали даже из Донецка. Радует, что географически фамилия Загитовы очень широко распространена. Это большая гордость для нас», – рассказал Раик Загитов.

Могила Гази Загитова



«Героем признали благодаря татарам»

Житель села Мишкино Муллахан Ханов благодарен татарскому народу за возвеличение имени героя.

«Гази Загитов – уроженец нашего района. Его подвиг мы всегда вспоминаем с гордостью. Героизм его не признавали. Его подняли как сына татарского народа и после этого и наши присоединились. Мы выражаем благодарность всему татарскому народу. Татарским писателям, президенту Татарстана. Соседняя республика всегда с очень большим вниманием относится к Гази Загитову», – рассказал он.

Зиля Загитова из Янагушево вспоминает, что газ в деревню провели после того, как стало известно о героизме Гази Загитова.

«Наши дети знают о герое. О том, что он первым водрузил Знамя Победы, мы узнали только после его смерти. И газ в деревню провели благодаря ему, как родной деревне народного героя. Школа наша тоже носит имя Гази Загитова», – рассказала она.

По словам Эльмиры и Радика Загитовых, эта фамилия известна далеко за пределами Башкортостана и Татарстана.

«Гази Загитов прославился как сын татарского народа, настоящий герой. Для популяризации его имени много сделал наш односельчанин, краевед, знаток истории села Янагушево Галимзян абый Бикбулатов. Гази Загитов – наш дальний родственник. Когда где-нибудь в других регионах называешь свою фамилию, начинают спрашивать, не родственники ли мы Гази Загитову. В такие моменты испытываешь большую гордость за него.

Автор: Зиля Мубаракшина, www.intertat.tatar, перевод

Фото: Салават Камалетдинов