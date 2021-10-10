Бывший одноклассник о погибшем в Мензелинске пилоте: Он был добрым и отзывчивым человеком

В Мензелинском районе потерпел крушение самолет с парашютистами. По последним данным, из 22 находившихся на борту 16 человек погибли, пятеро пострадавших были доставлены в больницу в Набережных Челнах, один – в Республиканскую клиническую больницу.

Среди погибших – 61-летний пилот Александр Зыков. Журналист «Интертата» пообщался с бывшим одноклассником Зыкова Владиславом.

«Он был очень хорошим, веселым и общительным человеком. После школы мы мало с ним общались. Я знал, что до аэроклуба он работал в аэропорту «Бегишево». Я сам 10 лет назад работал сторожем в аэроклубе. Я знаю родителей Александра. Его бабушка и дедушка жили с нами на одной улице, напротив нашего дома. Мне, как человеку, который знал Александра со школьных лет, сейчас очень горько», – поделился Владислав.

Друг семьи Зыковых Людмила Рахимова-Сизова рассказала, что Александр был отзывчивым человеком и всем помогал.

«Я знаю родителей Александра. Он их очень любил, всегда им помогал. Воспитанный, добрый и трудолюбивый. Когда надо, всегда протягивал руку помощи», – рассказала она.

Фанила Асейнова сегодня в 14.00 должна была прыгать с парашютом.

«Сначала мы должны были прыгать в прошлую пятницу, но время прыжка передвинули на сегодня, на два часа дня. Услышав о трагедии, в голову первым пришла мысль: «Видимо, еще не закончилось время, выделенное Аллахом». Внутри какая-то пустота… Я 15 лет мечтала прыгнуть с парашютом. Но кажется, это так и останется мечтой», –рассказала Фанила.

Журналист «Интертата» также связался с Альбертом Гыйззатовым из Мензелинска, который до этого ходил в аэроклуб.

«Я два раза прыгал с парашютом. Оба раза с кем-то в связке. Я знал многих, кто ходил в аэроклуб. Как услышал о трагедии, первым делом связался с ними. Оказалось, они сегодня не прыгали. Среди погибших есть мой инструктор Сергей Кузенко. Он навсегда останется в моей памяти», – сказал Гыйззатов.