Одной из школ Бишкека присвоят имя Мусы Джалиля

Генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школе №29 в Бишкеке присвоят имя Мусы Джалиля. Об этом «Татар-информу» сообщил Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.

«Школе №29 в этом году будет присвоено имя Мусы Джалиля. А в Казани появится памятник Чингизу Айтматову», – рассказал собеседник агентства.

По словам дипломата, пока не определено место и время установки памятника Айтматову, однако решение о его создании уже принято.