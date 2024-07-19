Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Сергея Абельцева, бывшего высокопоставленного члена Либерально-демократической партии России, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Абельцеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Детали обвинения пока не раскрываются.

Стоит отметить, что Сергей Абельцев - опытный политик, четырежды избиравшийся в Государственную Думу от ЛДПР.