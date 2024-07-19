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Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве
Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Сергея Абельцева, бывшего высокопоставленного члена Либерально-демократической партии России, сообщает ТАСС.
По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.
Абельцеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Детали обвинения пока не раскрываются.
Стоит отметить, что Сергей Абельцев - опытный политик, четырежды избиравшийся в Государственную Думу от ЛДПР.
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