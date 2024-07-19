news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 июля 2024 08:01

Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве

Скопировать ссылку

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Сергея Абельцева, бывшего высокопоставленного члена Либерально-демократической партии России, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Абельцеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Детали обвинения пока не раскрываются.

Стоит отметить, что Сергей Абельцев - опытный политик, четырежды избиравшийся в Государственную Думу от ЛДПР.

#ЛДПР
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2