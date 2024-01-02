Одно зарубежное издание посчитало, насколько разбогатели ряд российских бизнесменов

В 2023 году капитал богатейших бизнесменов РФ вырос на 50,012 млрд долларов. Расчеты провел Bloomberg, отталкиваясь от цены акций компаний, которыми владеют предприниматели, пишет ТАСС.

По данным зарубежного издания, основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 9,29 млрд долларов в прошлом году. При этом состояние бизнесмена увеличилось до 24,7 млрд долларов.

Далее в списке - сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на 5,67 млрд долларов, составив в итоге к концу 2023-го 17,2 млрд долларов.

В топ-3 попал и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который заработал 4,08 млрд долларов. Теперь оценочная стоимость его состояния - 23,9 млрд долларов.