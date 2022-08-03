«Одно слово заменит 16 предложений»: тренер Назаров рассказал о пользе мата в хоккее

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров высказался о роли нецензурных выражений в работе с хоккеистами. Этот специалист известен в СМИ своими скандальными заявлениями.

«Это мужская компания. Все могут что-то сказать. Иногда можно сказать одно слово, и оно заменит 16 предложений. Почему его не использовать, если это облегчает жизнь? Мы же не при детях говорим», - цитирует Назарова «Спорт-Экспресс».

Также специалист признался, что давно не дрался на улице и не считает себя агрессивным. «Вообще не агрессивный. Вы же видите. Зачем драться?», - сказал он.

Напомним, что Андрей Назаров выступал в НХЛ, будучи хоккеистом. Он специализировался в драках на льду. Отметим, что Назаров работал главным тренером нижнекамского «Нефтехимика».