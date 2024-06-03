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Одно из сел в Татарстане затопило из-за сильного ливня
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Один из поселков в Бугульминском районе РТ «накрыл» сильный ливень. Из-за чего дороги в деревне оказались практически полностью затоплены. Кадры с места происшествия опубликовал НТР 24.
По словам местных жителей, водный поток сносит деревья, ломает заборы. Из-за сильного потопа под воду ушло даже местное кладбище.
«Такое ощущение, как будто дамбу прорвало. Кошмар», – комментирует происходящее автор видеоролика.
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