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«Одно из самых известных мест города»: в Казани отметили 65-летие ДК имени Саид-Галиева
Юбилейный концерт, посвященный 65-летию дворца культуры имени Саид-Галиева в Советском районе Казани, прошел сегодня на главной сцене ДК.
«За время своего существования дворец пропустил через себя несколько поколений людей. Благодаря им и вашим заслугам дворец культуры Саид-Галиева — одно из самых известных мест города», — отметил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, поздравляя собравшихся с памятной датой.
Он также пожелал всем коллективам и работникам дворца культуры успехов и дальнейшего процветания. «Чтобы имя дворца звучало в будущем так же гордо, как и сейчас», — заключил Натфуллин.
Затем состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников, которую продолжил концерт.
Он начался с пролога, в котором фокус внимания смещался со сцены на огромную хрустальную люстру в концертном зале. Для гостей мероприятия подготовили хореографическую постановку с элементами светового шоу.
После вступительной части на сцене выступали творческие коллективы дворца с лучшими номерами и постановками, а также приглашенные именитые артисты Татарстана.
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