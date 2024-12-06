«Одно из самых известных мест города»: в Казани отметили 65-летие ДК имени Саид-Галиева

Юбилейный концерт, посвященный 65-летию дворца культуры имени Саид-Галиева в Советском районе Казани, прошел сегодня на главной сцене ДК.

«За время своего существования дворец пропустил через себя несколько поколений людей. Благодаря им и вашим заслугам дворец культуры Саид-Галиева — одно из самых известных мест города», — отметил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, поздравляя собравшихся с памятной датой.

Он также пожелал всем коллективам и работникам дворца культуры успехов и дальнейшего процветания. «Чтобы имя дворца звучало в будущем так же гордо, как и сейчас», — заключил Натфуллин.

Затем состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников, которую продолжил концерт.

Он начался с пролога, в котором фокус внимания смещался со сцены на огромную хрустальную люстру в концертном зале. Для гостей мероприятия подготовили хореографическую постановку с элементами светового шоу.

После вступительной части на сцене выступали творческие коллективы дворца с лучшими номерами и постановками, а также приглашенные именитые артисты Татарстана.