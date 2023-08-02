«Одно из самых боеспособных и мужественных подразделений»: как Казань отметила День ВДВ

Сегодня в России отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь памятной даты в парке Победы собрались те, кто причастен к десантному братству.

Сегодня сюда пришли несколько сотен человек – все в тельняшках и голубых беретах, а вместе с ними жены и дети. Малыши тоже надели тельняшки – для многих семей стало традицией 2 августа одеваться в цвета воздушно-десантных войск.

Традиционно в День ВДВ торжественный митинг проходил у мемориала в парке Горького, но в этом году из-за реконструкции памятника мероприятие перенесли в парк Победы.

В 10 утра здесь началась торжественная часть мероприятия. Она началась с гимнов России и Татарстана. Затем память погибших десантников почтили минутой молчания, преклонив колени.

Председатель «Союза ветеранов Республики Татарстан», генерал-майор Александр Бородин дал команду десантникам построиться и поздравил их с памятной датой. В ответ послышалось традиционное: два коротких и одно длинное «Ура!». «Я хочу вас поздравить с настоящим праздником, и не потому, что у меня внук – десантник и сейчас стоит на защите нашей Родины – России, а потому, что я люблю десант и люблю наш народ. Сегодня этот праздник отмечает вся страна», – сказал генерал-майор.

«Наверное, в нашей стране нет человека, который не знал бы, чей праздник мы отмечаем сегодня. Надо сказать, что за эту, почти столетнюю историю ВДВ подтвердило, что это одно из самых мобильных, боеспособных, преданных и мужественных подразделений нашей армии. Сегодня, в дни специальной военной операции, подразделения десантников являются одними из самых мужественных, на которых смотрят Вооруженные Силы», – отметила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

«Хочу от всех жен военнослужащих поздравить вас с праздником! От нашего народного гуманитарного движения “За победу! Казань” хочу передать ребятам, которые со дня на день уедут на СВО, передать гуманитарную помощь», – сказала участница проекта «Жены героев», руководитель гуманитарного движения «За победу! Казань» Евгения Коцарь. Ее муж служит в зоне СВО и награжден двумя государственными наградами.

На торжественной части мероприятия наградили отличившихся десантников – им вручили медали и благодарственные письма.

Затем возложили цветы к Вечному огню. Красными гвоздиками усыпали мемориал кадеты, юнармейцы, представители различных министерств и ведомств и, конечно же, сами десантники.

Следующая часть мероприятия прошла у памятника воинам-интернационалистам. Здесь наградили женщин – они надежный тыл своих мужей. Пока их мужчины находятся в горячих точках, они собирают гуманитарную помощь для своих бойцов. Большинство этих женщин являются участниками различных благотворительных организаций, таких как «Своих не бросаем 16» и Фонд имени Дамира Исламова.

После официальной части десантники отправились отмечать свой праздник. Кто-то будет гулять по городу, кто-то устроит автопробег – промчатся по городу с флагами ВДВ, а кто-то продолжит празднование дома, с семьей.

«Мы отправимся в путешествие по Волге на доблестном катере “Верный”, смотреть на водную гладь и с достоинством отмечать наш праздник. Всех причастных, братьев-десантников поздравляю! Слава ВДВ!» – сказал десантник Артем Трошин.

«У нас нет статистики по количеству наших десантников, которые отправились в зону СВО. Очень многие идут по контракту, все это происходит в тишине. Или поверье такое, или традицию такую они себе создали – уходить молча. Только потом мы узнаем, что один в “Алга” ушел, другой – по контракту, кого-то мобилизовали. Нашим ребятам мы отправляем гуманитарную помощь, некоторые из них сейчас под Бахмутом, кто-то на Херсонском направлении. Отправляем помощь и в госпитали, которые принимают “трехсотых”», – рассказал председатель «Союза десантников» Юрий Суворов.

Сегодня в парке Победы несколько раз звучала песня, которая давно стала гимном десантников, – «Расплескалась синева». Многие из собравшихся подпевали. Возгласы: «За ВДВ!» звучали здесь все утро, весь день эту фразу можно будет услышать на улицах Казани.

Эти мужчины служили в ВДВ – кто-то в армии, кто-то по контракту. Большинство из них побывали в зоне СВО, в том числе в составе добровольческих батальонов.