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«Одно из главных украшений России»: Минниханов опубликовал видео о Татарстане и Казани
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Фото: © «Татар-информ»
В День республики жители Татарстана и туристы рассказали, что они думают об РТ и ее столице Казани. Видео в своем телеграм-канале опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов.
По мнению участников опроса, Казань — это одно из самых известных мест нашей страны, место пересечения культур, чистый и гостеприимный город, а Татарстан — одно из главных украшений России.
Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана
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