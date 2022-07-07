Эксперты проверили работу мобильной связи в самых популярных местах Казани

Отправить за секунду фото, скачать любимый музыкальный альбом за 16 секунд или провести десятиминутную трансляцию в отличном качестве — такие результаты показало тестирование связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия».

Согласно исследованию, сеть билайна в Казани позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами. Скорости оператора в большинстве из проверенных мест оказались выше тех 5–10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Так, например, скорости сети оператора в здании аэропорта превышают 53 Мбит/с. Поэтому загрузить новый музыкальный альбом любимого исполнителя, чтобы прослушать и оценить его в самолете, абонент сможет всего за 16 секунд.

Высокие скорости мобильного интернета билайн были зафиксированы экспертами TelecomDaily и в самом городе: в Казанском Кремле и на Кремлевской набережной они составляют более 15,5 Мбит/с, что является одними из лучших показателей среди всех операторов связи. Отправка в мессенджере минутного «видеоотчета» с прогулки здесь займет 30 секунд.

В экстремальном парке «Урам» жители и туристы могут комфортно выходить в прямой эфир и вести видеостримы в качестве QHD* (1440 р). А гости республики, приехавшие в знаменитый Раифский монастырь, могут отправлять целые подборки фотокадров близким — отправка 1 фотографии займет ровно 1 секунду.



Такую высокую экспертную оценку качества связи в Татарстане можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в 3 раза, а в республике — и вовсе в 5 раз.

«Прошедшие пару лет стали одними из самых активных в нашей истории: мы много строились, улучшали инфраструктуру нашего оборудования, запускали новые технологии на территории республики. И вся эта большая работа позволяет нам продолжать предоставлять абонентам качественную связь, удовлетворять их запросы и оправдывать оказываемое нам доверие. Результаты, полученные в рамках тестирования агентства TelecomDaily, подтверждают только часть тех позитивных изменений, которые сегодня ощущают наши клиенты. Мы продолжим точечно улучшать нашу сеть, чтобы качественная связь была доступна для большего количества татарстанцев», — комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Замеры проходили в популярных местах Казани, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 регионов России.

* Quad High Definition — двойное высокое разрешение.