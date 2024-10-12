Одним звеном матч не выиграть: какую проблему «Ак Барса» обнажила игра со «Спартаком»

«Надо сабырлык»

Помнится, именно эту фразу чаще всего после поражений произносил на пресс-конференциях в 2022 году экс-главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок. В переводе с татарского «сабырлык» – это терпение. В тяжелые времена «Ак Барса» при Знарке команда имела чудовищные серии поражений, и подобными изречениями Олег Валерьевич как бы старался утихомирить гнев местных болельщиков, внушая им надежду на лучшие времена.

Анвар Гатиятулин, как мы знаем, в сентябре тоже довольно часто прибегал к татарскому языку, общаясь с журналистами на пресс-конференциях. Однако в последних играх вряд ли у наставника казанцев были оптимистичные поводы для бесед на татарском. Днями ранее «Ак Барс» разгромно уступил «Сибири» (3:6). Сегодня вновь поражение с разницей в три шайбы – уже «Спартаку» со счетом 0:3. Невооруженным глазом видно, что казанцы пребывают в кризисном состоянии. Магия победных матчей исчезла от слова совсем. У команды испарился характер, за счет которого «Ак Барс» ранее добывал волевые два очка.

«В последних матчах упустили свой рисунок игры, который приносил нам успех в сентябре. В сентябре все просматривалось. Сейчас, увы, на фоне усталости рефлекторно стали упрощать игру, давать пространство соперникам. Да и сами много ошибаемся», – сказал Гатиятулин после матча со «Спартаком».

Звенья Сафонова и Семенова создают мало остроты в атаке

Понятно, что с точки зрения результатов ничего критичного для «Ак Барса» не произошло. «Сабырлыка» у казанских болельщиков еще предостаточно, и отставки Гатиятулина вряд ли сейчас требует даже самый яростный фанат «бело-зеленых». Тем более последние годы в КХЛ прочно установили тенденцию, что ни одна команда не проходит весь сезон стабильно. Так или иначе, спад в результатах коснется любого клуба и серии поражений неизбежны.

Другое дело, что для выхода команды из кризиса тренерскому штабу необходимо четко понимать причины поломки механизма игры. Поражения от «Амура», «Сибири» и «Спартака» наглядно показали, что казанскому клубу требуется усиление. Фактически «Ак Барс» Гатиятулина с начала сезона играет одним и тем же составом. Да, в определенных матчах на скамейке запасных оказывается Егор Бабенко, вместо него в четвертом звене играет Радэль Замалтдинов. Во встрече со «Спартаком», к примеру, в заявку не попал Семен Терехов – вместо него на льду появился другой молодой нападающий Кирилл Крутов. Местами Гатиятулин тасует сочетания защитников, но существенного преимущества от этого «Ак Барс» не получает.

По-настоящему креативно и остро у казанцев играет в атаке лишь одно звено – первая тройка Ника Петана. Это сочетание действительно делает разницу и постоянно создает опасность на пятаке соперника.

Звенья Ильи Сафонова и Кирилла Семенова, к сожалению, большими успехами в нападении с начала сезона похвастаться не могут. Да, у второй-третьей троек «Ак Барса» возникают моменты неоднократно по ходу матчей. В какой-то инертности обвинить игроков нельзя. Но, как правило, такие голевые эпизоды случаются из-за грубых ошибок соперников, которые или обрезаются, отдав неточную передачу, или просто теряют шайбу в средней зоне.

Самостоятельно потенциальные голевые эпизоды представители второго-третьего звеньев чаще всего создать не могут. Нехватка мастерства ли это? Или, может, нижним сочетаниям «Ак Барса» элементарно недостает химии? Сейчас об этом судить сложно. Наглядно все продемонстрируют матчи с «Металлургом» и «Трактором».

Мифтахов снова выдал отличный матч, несмотря на три пропущенные шайбы

Сколько бы Гатиятулин ни говорил о тандеме равноценных вратарей в «Ак Барсе», статистика Амира Мифтахова доходчиво показывает, что пока он намного стабильнее и надежнее, чем Тимур Билялов.

Несмотря на три досадно пропущенные шайбы, вряд ли язык повернется сказать, что Мифтахов отыграл матч слабо. Достаточно посмотреть, как пластался вратарь, когда «Спартак» разыгрывал двоих лишних в начале третьего периода. Опустим момент, что сам Амир привез одно из удалений за излишние разговоры с судьями. Лучше обратить внимание на те отчаянные спасения, который голкипер «Ак Барса» совершил в матче с «красно-белыми». Казанцы позволили нанести хозяевам по своим воротам 38 бросков, из которых Мифтахов сумел отразить 35.

«Спартак» полностью реабилитировался перед своими болельщиками за недостойное поражение «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5. Против казанцев у хозяев работало все: атака смотрелась презентабельно и интересно, по движению и скорости «красно-белые» выглядели заметно лучше. Все огрехи и ошибки обороны классно подчищал Дмитрий Николаев, который выдал чуть ли не «матч жизни», совершая эффектные спасения в течение всех трех периодов.

«Ак Барс», конечно, может сетовать на рок судьбы и невезение в реализации моментов. Тем не менее неудовлетворительные результаты казанцев в крайних встречах напрямую связаны с низким качеством игры в атаке в исполнении второго и третьего звеньев.