Одним из трех победителей олимпиады по татарскому языку стала магистр из Турции

На IХ Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе победителями стали ученица средней школы Высокогорского района РТ Гулина Минзаляева, Лейла Назина из Пермского края и магистр Университета Османгази (Eskisehir Osmangazi University) в городе Эскишехер (Турция) Гамза Нур Налбант. Обладателей Гран-при на церемонии награждения в Приволжской академии физкультуры, спорта и туризма поздравил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Победителей определяли по трем категориям: Татарстан, регионы России и зарубежные страны.

«Еще в школе я полюбила татарский язык. Сейчас я в Турции перевожу на турецкий язык татарских поэтов, пишу статьи о татарском языке. И в будущем хочу служить татарскому языку», — сказала Гамза Нур Налбант.

«Радует, что число участников с каждым годом растет. Отношение к татарскому языку не меняется. Это — история, а также наше настоящее. На олимпиаде мы показываем свое отношение к татарскому языку. Здесь собрались те, кто с уважением и любовью относится к татарскому народу», — сказал Ильсур Хадиуллин.

Министр также напомнил, что победители олимпиады освобождаются от экзамена по татарскому языку при поступлении на профильные направления в вузах.

В этом году в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе приняли участие ученики 8-11 классов из Татарстана и регионов России, в том числе школ с изучением татарского языка и воскресных школ, а также студенты факультетов татарской филологии и студенты, обучающиеся по другим направлениям. Участники регистрировались на портале КФУ и прошли дистанционный тест. Финалисты были приглашены в Казань.

Помимо Гамзи Нур Налбант, среди иностранных участников были также представители Австралии, Киргизии и Казахстана, которые прошли испытания онлайн.

Победителям олимпиады были вручены дипломы и денежные призы.