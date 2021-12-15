Одним из постковидных симптомов может стать амнезия

У переболевших коронавирусом постковидный синдром может выражаться в раздражительности и частичной амнезии. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураба Кекелидзе.

«Первое это то, что человек не понимает, что плохого Covid-19 принес. <...> После Covid-19 в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле пациент неправильно оценивает свои функции», — рассказал врач.



Кекелидзе привел в пример спортсменов, у которых после перенесенной болезни появлялась одышка, которой раньше не было, и добавил, что у многих переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, и чрезмерная раздражительность.



Исследования показали, что во время заболевания коронавирусом происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который блокирует поступление ненужных веществ в мозг через кровь.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что постковидный синдром пока еще не изучен подробно.

«Есть предположения, что вирус, интегрированный в клетки, может переживать достаточно долгое время, персистировать», — рассказал он.

По его словам, после выздоровления у пациентов повышается риск тромбообразования и коагуляционные нарушения.

Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев, однако прививка может снизить тяжесть протекания синдрома.