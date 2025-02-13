«Один глаз не видит, постоянно болит голова»: полицейского судят за наезд на пешехода

В Кировском суде Казани стартовало резонансное дело полицейского, который, будучи за рулем своего авто, сбил парня на пешеходном переходе. По версии обвинения, виноват водитель, по версии водителя, пешеход сам прыгнул на капот его авто. Так или иначе, но суду предстоит разобраться, кто ответит за тяжелые травмы, которые получил молодой человек.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Глаз не видит полностью, врачи говорят, что будет хуже и операция не поможет»

В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу сотрудника полиции Александра Сабанчеева. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с нанесением тяжкого вреда здоровью.

Об обстоятельствах ДТП суду рассказала заместитель прокурора Кировского района Казани Сабина Марфина.

«18 марта 2024 года примерно в шесть вечера 19-летний парень переходил дорогу на пересечении улиц Залесной и Ново-Осиновской в Казани. Он пошел на зеленый сигнал светофора, машины его пропустили. Когда дошел до середины дороги, сбавил темп и продолжил путь. В это время Александр Сабанчеев на личном автомобиле, не пропустив пешехода, наехал на него, нарушив ПДД», – рассказала Сабина Марфина.

Пешеход потерял сознание, его с места ДТП отвезли в больницу. Там ему диагностировали ссадины, гематомы, ушиб головного мозга, оскольчатый перелом костей черепа. Основной удар пришелся на голову. Из-за травм парень ослеп на один глаз.

«Я потерял сознание и очнулся уже в больнице №7, находился какое-то время без сознания. Потом очнулся, помню, что сильно болела голова. Правый глаз не видит полностью, врачи говорят, что будет хуже и операция не поможет. Восстановить глаз не получится. У меня появились постоянные головные боли – по несколько раз в неделю. Бывают провалы в памяти. День ДТП я практически не помню», – рассказал пострадавший.

«Приезжал, говорил, что поможет с лечением, но потом пропал»

Сначала на Александра Сабанчеева возбудили только административное дело о наезде на пешехода. На том этапе полицейский приезжал в больницу к пострадавшему – он пообещал отцу парня, что оплатит его лечение.

В какой-то момент только пришедшему в сознание парню дали подписать бумагу об отказе от претензий. Пострадавший подписал, но, как выяснилось сегодня в суде, он этого даже не помнит.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я был с сыном, за ним надо было кому-то ухаживать. Да, Сабанчеев приезжал, говорил, что поможет с лечением, но потом пропал», – рассказал отец парня.

По словам близких пострадавшего, Сабанчеев даже не извинился перед ним. Он полностью отрицает свою вину и нанял двоих адвокатов – по версии Сабанчеева, парень запрыгнул на капот его автомобиля специально.

Как стало известно «Татар-информу», пострадавший парень даже не заявил иск о компенсации морального вреда по этому делу, хотя по закону может претендовать на возмещение всех медицинских расходов.

Сегодня во время допроса пострадавшего адвокат Сабанчеева довел его до слез, задавая одни и те же вопросы о дне ДТП, на которые парень из-за появившихся у него провалов в памяти ответить не мог. Чтобы его успокоить, суду даже пришлось назначить небольшой перерыв. К слову, пострадавший так же не смог ответить на вопросы государственного обвинителя – он даже не смог вспомнить, в какой был одежде в тот день, помнит только ее цвет. Все, что было во время и после ДТП, для него, по его признанию, как в тумане.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По информации «Татар-информа», подсудимый на данный момент все еще является сотрудником полиции. К слову, сроки давности по таким делам – два года, на сегодня с момента ДТП прошло почти одиннадцать месяцев.

«Сабанчеев и его адвокат специально затягивают процесс. Например, один раз в суд не явился адвокат, в другой раз – подсудимый. В третий раз подсудимый передал справку о болезни, и суд снова перенесли. Также Сабанчеев с адвокатом просят провести дополнительные экспертизы, которые могут занимать по времени от одного до трех месяцев. Все это затягивает процесс», – сообщил «Татар-информу» источник, знакомый с делом.