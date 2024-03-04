Одни из самых лучших: Собянин доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальнки доложил об итогах развития российской столицы за прошлый год, отметив, что показатели – одни из самых лучших за всю современную историю.

«Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», – приводятся слова градоначальника на сайте Кремля.

Собянин заявил, что город показывает очень высокую динамику благодаря поддержке властей страны и москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма. В качестве примера он привел данные за 2023 год, приведя в сравнение трехлетку с 2009 по 2011-й: объем инвестиций вырос с 2 трлн до 17 трлн.

«Даже в сопоставимых ценах это в 3,7 раза: это и жильё, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности», – рассказал мэр.