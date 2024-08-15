Одна ошибка: «Рубин» достойно сыграл с «Зенитом», а Рахимов хочет селекцию, как у «Реала»

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Рубин» выглядел интереснее «Зенита» даже без Даку, но…

Первый тайм в исполнении «Рубина» стал приятным сюрпризом, похоже, не только для болельщиков, но и неприятным для «Зенита». В отличие от матча в РПЛ в конце июля, «Рубин» сам начал активно, не тушуясь. Что в итоге вылилось в серьезный момент Кузнецова, который поборолся на углу вратарской площадки и мог пробить в ближний угол, но попал с внешней стороны сетки.



А на 28 минуте Дардан Шаханбажай классно на замахе убрал защитника, а потом сместился и пробил в дальний угол — Адамов отражал на вынос, так что добить не удалось.

Казанцы высоко встречали и прессинговали, что позволяло перехватывать мяч. Футболисты «Зенита» даже пару раз серьезно ошиблись в передачах. В итоге казанцы завершали тайм при одобрении трибун и приятной статистике: 4-4 по ударам, 2-0 по ударам в створ в пользу «Рубина».

Говорить в спорте в сослагательном наклонении – дурной тон, но сложно представить, что при таком обилии моментов Мирлинд Даку, будь он на поле, упустил бы возможность забить хотя бы раз. Правда, албанец, похоже, уже действует на пределе возможностей, о чем рассказал после игры наставник команды, Рашид Рахимов.

Фото: @ Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Он занимается индивидуально, на уколах, тренируется с физиотерапевтом. Вы знаете, что у него отек костей. Я понимаю, что ему нужно давать отдых, иначе мы его можем потерять надолго. Мы думали, не брать его на игру в Ростове, но он пришел ко мне и сказал: я поеду, я буду играть. Это характер», – отметил Рахимов.

Стартовое преимущество «Рубина» рассыпалось о недостаток резервов

Но давайте будем честны. Во втором тайме качество игры первой 45-минутки «Рубину» удержать не удалось. Да, Рахимов уверенно заявлял, что команда наконец сумела провести игру на одном уровне, но это не совсем так.

Несмотря на преимущество по первому тайму, все атаки казанцев были в основном без центра поля, с быстрой доставкой мяча. То есть, о какой-то «тяжелой» артиллерии речи не шло. Подготовленных позиционных атак у «Рубина» было мало. Чувствовалось, что казанцам не хватало Угочукву Иву с его умением цепляться за мяч. А во втором тайме, когда поле покинул Вада, мысль в действиях «Рубина» на поле окончательно пропала.

Впрочем, сам Рахимов так не считает.

«По первому тайму я не видел, например, у Зенита ни одной ситуации. Ну, были подачи в штрафную, там было 3-4 стандарта. Во втором тайме это ошибка, которая привела к пропущенному мячу. И надо сказать, что сегодня мы стали играть быстрее, и мы, может быть, потеряли в эти минуты чуть больше мячей простых. Чуть больше проиграли борьбы. Но это «Зенит», это может с любой командой быть. Проблемы я здесь не вижу. Просто здесь нужно реагировать на эти моменты быстрее. А гол мы пропустили после своей ошибки», — рассуждал в затяжной беседе с журналистами Рахимов после матча.

Рахимов уповает на усиление, но играет в Кубке полуосновной

Матч экспериментальных составов. Именно так можно коротко охарактеризовать вторую игру «Рубина» и «Зенита» за последние три недели. Но если перестроения состава в играх Кубка России на 80 — 90% для Рахимова – это норма, то метаморфозы «Зенита» скорее связаны с эпидемией повреждений в питерской команде.

Перед вторым матчем наставник «Зенита» Сергей Семак жаловался:

«Сейчас у нас есть практически один день для того, чтобы определиться, кто завтра полетит, кому нужно дать передохнуть, кто не сможет поехать по медицинским соображениям. Из тех, кто не поедет точно — Вендел», - жаловался Семак за пару дней до игры.

Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Звучит вроде бы убедительно, но сочувствия такие стенания особо не вызывали. Учитывая возможности питерской команды, буквально на каждой из позиций у них найдется футболист, способный качественно заменить выбывших.

Это наглядно показала ситуация на поле после перерыва: оба тренера решили расчехлить свои лавки, пошла череда замен. Просто сравните: Семак выпустил Вильсона Изидора вместо Ивана Сергеева. А уже после забитого мяча Педро и Дуглас Сантос вышли на поле вместо Юрия Горшкова и Артура. Рашид Рахимов со своей стороны предложил лишь декоративную замену Игора Вуячича на Рустама Ашурматова, не слишком вписавшегося в игру. Да что там говорить, если Рахмоналиев играл не на своей позиции, а в центре действовал Зотов.

Фото: rubin-kazan.ru

Уже после игры Рашид Рахимов вновь нажимал на то, что хотел бы качественное усиление своей команды. На этот раз наставник «Рубина» подключил тяжелую аргументацию и привел в пример мадридский «Реал»:

«Почему "Реал" берет футболистов лучше, чем у него есть? Потому что он хочет добрать качество. Он знает, что "Барселона" будет делать то же самое. Как любой клуб. Поэтому Мадрид будет всегда брать тех, кто лучше, чтобы подтвердить. Любой клуб так делает. Везде, в Германии, всегда есть определенный уровень команды и берут игроков, которые дадут конкуренцию тем, кто лидер. Отсюда увеличивается качество команды, команды действуют качественнее. И этот принцип должен сохраняться и у нас, учитывая наши возможности. Нужно дать конкуренцию тем же Чумичу, тому же Даку, тому же Иву. Всем тем игрокам, которые стали лидерами, дать им конкуренцию. И те, кто еще рядом, они тоже сделают следующий шаг. Это нормально. Но если ты будешь останавливаться и искать, кто просто закроет дырочки, это дырочка в дырку превратится. Конечно, в этом направлении надо работать», — объяснял Рашид Маматкулович.

Посыл понятен. Хочется усиления по каждой позиции, но приходится работать с теми, кто имеется. Вот и отсутствие Даку он объяснял серьезным графиком албанца и появившимися проблемами с его физическим состоянием.

Возможно, решение Рахимова выпустить такой полуторный состав в итоге и сыграло в положительную сторону – игра была много живее благодаря большому желанию доказывать свою конкурентоспособность резервистов, но на длинной дистанции такое отношение к Кубку России как к второстепенному турниру вызывает вопросы. В РПЛ «Рубину», вроде как, биться особо не за что. А за этот турнир можно зацепиться.

фото на анонсе: Владимир Васильев / "Татар-информ"