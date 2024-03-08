Одна Марта на весь район: жительница Мамадыша рассказала об истории своего имени

Фото: Фаузия Нургалимова

В преддверии Международного женского дня журналисты Мамадышского района РТ решили отыскать среди жителей города и сел женщин с именем Марта. На запросы отозвалась одна-единственная обладательница этого имени — Марта Тихонова, проживающая в городе Мамадыш. Как оказалось, именно сегодня она отмечает свой день рождения. 6 марта она отпраздновала 39 лет.

Уроженка Мамадыша около 6 лет работает экономистом в КЦСОН «Забота». В настоящее время находится в декретном отпуске, с мужем Рамизом воспитывают сына Ратмира, которому всего 9 месяцев. Вот что она рассказала об истории ее наречения.

«Когда я появилась на свет, был очень популярным фильм „Долгая дорога в дюны“ — о трогательной истории любви главных героев — Артура Банги и Марты Озолс. Мои родители, видимо, так прикипели к этой мелодраме, что решили назвать дочь именем главной героини. К тому же, я родилась в марте, что тоже способствовало этому выбору. Но по жизни наблюдаю, что это имя не очень популярное: многие его не могут запомнить, называют меня то Тамарой, то Маргаритой. Думаю, в Мамадышском районе людей с таким именем больше нет. Я в одно время пробовала поискать своих тезок через соцсети, но выдавало лишь жителей Набережных Чернов и Казани», — поделилась она.

Марта хорошо знает значение своего имени. Из присущих ему свойств к себе соотносит такие качества, как благочестивость, справедливость. Она не любит, когда нарушаются правила и порядок, будь то по работе или в быту. Любит смотреть турецкие и бразильские сериалы, где нередко встречаются героини с ее именем.

Главное желание рожденной в марте Марты — благополучие ее семьи и воспитание сына настоящим мужчиной, сильным, добрым, умным, красивым и счастливым человеком.