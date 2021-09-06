Одна из школ в Набережных Челнах избежала обучения в три смены

В школе № 39 Набережных Челнов в этом году избежали обучения в три смены, пишут «Челнинские известия».

В этом году благодаря финансированию в размере 5 млрд рублей в Челнах построили две гимназии и три детсада, а также отремонтировали старые детсады и школы.

«Если бы мы не построили гимназию № 14 в Замелекесье, то в соседней школе № 39 в этом году было бы 17 первых классов и дети бы учились в три смены», — сказал мэр Автограда Наиль Магдеев сегодня утром на аппаратном совещании.

Мэр отметил, что через три года в Челнах будет 77 тыс. школьников. Новые школы планируется строить в Автозаводском районе и в Замелекесье, а также в микрорайоне Притяжение.