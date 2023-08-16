Одна из серий нового фильма телеканала «Спас» расскажет о православных храмах Татарстана

Фото: Республиканское агентство «Татмедиа»

Съемочная группа телеканала «Спас» приехала в Татарстан для работы над одной из серий документального фильма «Святыни России». Она будет посвящена православным храмам региона, сообщает Республиканское агентство «Татмедиа».

Создатели проекта рассчитывают рассказать об истории православия на территории РФ. Каждая серия фильма посвящена паломничеству к храмам и другим значимым для православных христиан местам одного из регионов страны.

Согласно замыслу телевизионщиков, семьи известных в России людей (Антона и Виктории Макарских, Михаила и Катерины Башкатовых, Анатолия Руденко и Елены Дудиной, Глафиры Тархановой и Алексея Фадеева, Агнии Кузнецовой и Максима Петрова) путешествуют по православным святыням. Это не только храмы и монастыри, но и почитаемые источники и места подвигов святых.

За два дня съемочная группа рассчитывает снять Благовещенский собор в Казанском Кремле, Богоявленский собор, Казанский Богородицкий мужской монастырь, Раифский Богородицкий мужской монастырь, Свято-Аврамиевскую церковь в городе Болгаре, Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеческий женский монастырь на острове-граде Свияжск.