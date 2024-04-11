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Одна из крупнейших виноделен в России перешла в собственность государства
«Кубань-вино» — один из крупнейших производителей вина в России — перешел в собственность государства. Смена собственника, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 10 апреля.
Из приведенной информации следует, что теперь 100% долей компании находятся в собственности Российской Федерации. Предыдущим владельцем являлась группа компаний «Ариант».
Кроме того, к государству перешла агрофирма «Южная», а также «Центр пищевой индустрии — Ариант» и агрофирма «Ариант».
Ранее компания была изъята у владельца по иску Генеральной прокуратуры в рамках разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК). Генпрокуратура требовала признать недействительным соглашение, согласно которому Урало-Сибирская металлургическая компания освободила Юрия Антипова от возврата почти 23 млрд рублей государственных средств и еще почти 3 млрд процентов по ним. Ответчиками по делу стали АО «Компания Эталон», ГК «Ариант», Юрий, Людмила, Михаил Антиповы, Людмила и Александр Аристовы, а также Александр и Елена Кретовы.
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