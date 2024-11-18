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Экономика 18 ноября 2024 19:24

Одна из китайских делегаций потерялась на форуме «РОСТКИ» в Казани

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Во время проведения II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани потерялась одна из делегаций КНР. Об этом случае рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Одну группу мы потеряли 15-го числа после пленарного заседания. И мы нашли их на матче “Ак Барс” и “СКА”. Они самостоятельно через наших коллег попали туда», – поделилась Минуллина, добавив, что спорт – это то направление, которое способно объединять разных людей.

Напомним, что Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» прошел в Казани с 13 по 15 ноября и собрал более 10 тыс. участников.

#Талия Минуллина #форум РОСТКИ #Казань
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