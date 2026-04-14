Одна из госпитализированных после пожара на пороховом заводе в тяжелом состоянии

Как стало известно «Татар-информу», женщина, пострадавшая при пожаре на казанском пороховом заводе находится в тяжелом состоянии.

По последней информации, на казанском пороховом заводе произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, оно имеет техногенные причины, а громкий звук был вызван сработкой системы сброса давления.

Как сообщили в Минздраве РТ, два человека различной степени тяжести были госпитализированы.