Одна из дисциплин «Игр будущего» в Казани перенесена в Сочи

Одна из 18 дисциплин «Игр будущего», которые стартуют в феврале в Казани, перенесена в Сочи. Речь идет о фиджитал-гонках, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Игорь Столяров.

«Одну из дисциплин мы перевезли из Казани в Сочи. Будут гонки на автодроме, где проходили заезды «Формулы – 1». К такому решению мы пришли, потому что для соревнований на открытом воздухе климат Сочи подходит больше. Гонки пройдут в категории «Формула – 4». Думаю, там получится хорошая картинка», – рассказал спикер.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта и включат в себя 18 высокотехнологичных дисциплин. Среди них – фиджитал-футбол, хоккей, баскетбол, гонки дронов, кибатлетика, гонки и многие другие. Главной философией соревнований Столяров назвал кооперацию классических видов спорта с киберспортом.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин одобрил преложение провести конкурс для разработчиков и дизайнеров игр на «Играх будущего».