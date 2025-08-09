news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 августа 2025 16:02

В Индии начали превращать коровий навоз в биогаз для машин

Читайте нас в
Телеграм

Японская автокомпания Suzuki начала производить топливо на сжатом природном газе (СПГ), которое сделано из переработанного коровьего навоза. Машины, которые будут ездить на таком «горючем», собираются для Индии, пишет портал motorbikemad.

Процесс выглядит следующим образом: собранные коровьи отходы отправляют в биогазовые установки, где в результате ферментации выделяется метан. Данного вещество используют в качестве экологичной альтернативы традиционному СПГ. Причем в Индии насчитывается около 300 млн коров, а автомобили упомянутой японской марки занимают 20% рынка, причем больше всего японских машин ездят на газу.

Ранее такой проект уже поддержали в ООН, а также члены правительства Японии. По их словам, такая инициатива имеет большое значение для экологии и экономики.

Отмечается, что реализация такого проекта сократит выбросы парниковых газов, фермеры заработают больше денег на продаже коровьего навоза, а в регионах появятся новые рабочие места.

#газ #биотопливо #производство #автомобили
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025