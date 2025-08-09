В Индии начали превращать коровий навоз в биогаз для машин

Японская автокомпания Suzuki начала производить топливо на сжатом природном газе (СПГ), которое сделано из переработанного коровьего навоза. Машины, которые будут ездить на таком «горючем», собираются для Индии, пишет портал motorbikemad.

Процесс выглядит следующим образом: собранные коровьи отходы отправляют в биогазовые установки, где в результате ферментации выделяется метан. Данного вещество используют в качестве экологичной альтернативы традиционному СПГ. Причем в Индии насчитывается около 300 млн коров, а автомобили упомянутой японской марки занимают 20% рынка, причем больше всего японских машин ездят на газу.

Ранее такой проект уже поддержали в ООН, а также члены правительства Японии. По их словам, такая инициатива имеет большое значение для экологии и экономики.

Отмечается, что реализация такого проекта сократит выбросы парниковых газов, фермеры заработают больше денег на продаже коровьего навоза, а в регионах появятся новые рабочие места.