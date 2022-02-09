ОДКБ заявила, что готова включиться в диалог по гарантиям безопасности

При необходимости ОДКБ готова вступить в диалог России и Запада, посвященный гарантиям безопасности. Однако сейчас ее включения не требуется, подчеркнул генсек организации Станислав Зась.

«Если вы ставите вопрос в немножко другой плоскости — подключении к процессу переговорному, то, конечно, сейчас процесс этот идет в формате двустороннем: РФ — США, НАТО, — цитирует его РИА Новости. — Если будет такая необходимость <...>, то мы, конечно, готовы подключиться. Но такой необходимости я сейчас не вижу».

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.