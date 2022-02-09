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Политика
9 февраля 2022  13:00

ОДКБ заявила, что готова включиться в диалог по гарантиям безопасности

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При необходимости ОДКБ готова вступить в диалог России и Запада, посвященный гарантиям безопасности. Однако сейчас ее включения не требуется, подчеркнул генсек организации Станислав Зась.

«Если вы ставите вопрос в немножко другой плоскости — подключении к процессу переговорному, то, конечно, сейчас процесс этот идет в формате двустороннем: РФ — США, НАТО, — цитирует его РИА Новости. — Если будет такая необходимость <...>, то мы, конечно, готовы подключиться. Но такой необходимости я сейчас не вижу».

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

#ОДКБ #гарантии безопасности
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