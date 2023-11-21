news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 21 ноября 2023 19:07

Одинокий лебедь, о котором беспокоились жители Званки, улетел с замерзающего озера

Скопировать ссылку

На озере в деревне Званка Пестречинского района Татарстана местные жители заметили одинокого лебедя. Сообщение о нем появились в Telegram-каналах и соцсетях.

Люди беспокоились за птицу, так как озеро уже почти покрылось льдом. Автор поста написал, что оставил сообщение на номер 112.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, информацию о птице диспетчер единой службы вызовов экстренных служб 112 передал в администрацию Пестречинского района.

В свою очередь в пресс-службе администрации района агентству рассказали, что сегодня охотоведы выезжали к указанному водоему.

«Птицу на месте не обнаружили. По всей видимости, лебедь улетел на зимовку», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100