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Одинокий лебедь, о котором беспокоились жители Званки, улетел с замерзающего озера
На озере в деревне Званка Пестречинского района Татарстана местные жители заметили одинокого лебедя. Сообщение о нем появились в Telegram-каналах и соцсетях.
Люди беспокоились за птицу, так как озеро уже почти покрылось льдом. Автор поста написал, что оставил сообщение на номер 112.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, информацию о птице диспетчер единой службы вызовов экстренных служб 112 передал в администрацию Пестречинского района.
В свою очередь в пресс-службе администрации района агентству рассказали, что сегодня охотоведы выезжали к указанному водоему.
«Птицу на месте не обнаружили. По всей видимости, лебедь улетел на зимовку», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
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