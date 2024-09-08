Одиннадцатым победителем конкурса «Всей семьёй на выборы» стал казанец

Фото: «Татарстан Алга»

В эфире телемарафона «Всей семьёй на выборы!» определили одиннадцатого победителя одноименного фотоконкурса. Всего через час определится последний — двенадцатый обладатель iPhone 15, а в 20.00 будет разыграна «Лада Веста». На данный момент участие в конкурсе приняли 75 211 человек.

Одиннадцатым победителем конкурса стал Валентин Егоров. Судя по информации, указанной на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте», он проживает в Казани.

Напомним для того, чтобы стать участником, нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания) в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На снимке должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, а на аватаре установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.