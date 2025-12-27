Одиннадцатый Суперкубок в копилке: как «Зенит-Казань» разобрался с «Локомотивом» в финале

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал обладателем Суперкубка России 2025 года. В финале подопечные Алексея Вербова победили новосибирский «Локомотив» в четырех сетах. Подробности триумфа казанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Прогнозируемый финал и эффектная победа «Зенита-Казань»

Финальный матч против «Локомотива» еще раз доказал неоспоримую истину: с какими бы трудностями не сталкивался по ходу сезона или в межсезонье «Зенит-Казань», он все равно с большим перевесом является гегемоном отечественного волейбола. В полуфинале команда Алексея Вербова победила петербургский «Зенит» в пяти сетах (3:2) и подходила в статусе неоспоримого фаворита к решающему матчу с «Локомотивом».

«Мы угадали с подготовкой, перенесли встречу чемпионата, времени на подготовку было чуть больше. Переживал, что Питер сыграл хороший матч с Новосибирском три дня назад, они на игровом ритме, но первые две партии показали, что мы свежие. Чуть-чуть сдали, не должны допускать вольностей и давать шансы сопернику.

Я это отношу к заслугам Питера, однако и нам надо это проанализировать. Слово «усталость» в финале отойдет на второй план, один матч – надо выложиться, идти в новогодние праздники. Хотя на отдых у нас будет не так много времени: матч с «Динамо» 5 января – принципиальный в чемпионате, между первым и вторым местом», – делился ожиданиями перед встречей с «Локомотивом» главный тренер «Зенита-Казань».

Новосибирцы к концу декабря только-только перестроили игру без своего главного лидера – Сэма Деру. Напомним, у доигровщика «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание около месяца назад. Подопечные Пламена Константинова уверенно держатся в топ-4 Суперлиги. И полуфинал против московского «Динамо» в исполнении сибиряков был достойным по качеству. Но невооруженным глазом видно, что пока у «Локомотива» нет достаточного запаса прочности, чтобы побеждать тот же петербургский «Зенит» в чемпионате или «Зенит-Казань» в финале Суперкубка.

«Мы проходим через непростой период, особенно после случившегося с Сэмом. Сегодняшнюю победу я посвящаю ему и желаю здоровья и быстрого выздоровления. С его отсутствием нарушился баланс, нам необходимо было немного поменять свою игру. Эта перестройка идет уже месяц, и я рад, что она дала результат именно сегодня. Также это очень повлияло на ребят, поскольку вселило в них веру, что они могут справиться с этим. Сейчас надо восстановиться и показать результат в финале, потому что в Суперкубке победитель один, других вариантов нет», – говорил в свою очередь в преддверии финала наставник «Локомотива».

Дмитрий Волков – MVP Суперкубка

Новосибирский клуб мог преподнести чудо в финале Суперкубка, если бы «Зенит-Казань» сыграл ниже своих возможностей. Однако этого не случилось. Подопечные Вербова держали уверенный темп на протяжении всей встречи и как следствие завоевали 11-й Суперкубок России в клубной истории.

Самым показательным в финале Суперкубка был, конечно, второй сет, в котором игроки «Локомотива» набрали суммарно всего 8 очков из-за слабой реализации атак. Волейболисты «Зенита-Казань», напротив, забрали в этой партии 70% мячей.

Даже взятый «Локомотивом» третий сет глобально не поменял интриги в матче, ведь казанцы завершили четвертую партию с четырехочковым преимуществом. Самым ценным игроком Суперкубка по итогам турнира был признан доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков. В двух матчах он набрал 45 очков, реализовав 52% атак. Кроме того, на его счету три эйса и пять блоков.

Выдающееся выступление волейболистов «Зенита-Казань» отразилось и на списке итоговой сборной Суперкубка России. В нее попали: связующий Константин Абаев, диагональный Максим Михайлов, блокирующий Алексей Кононов, а также Дмитрий Волков.

«С победой в Суперкубке, «Зенит»! Горурланабыз!»

С блестящей победой игроков «Зенит-Казань» в своих соцсетях оперативно поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«С победой в Суперкубке, «Зенит»! Горурланабыз! («Гордимся!», – прим. «ТИ-Спорта»)», – написал он.

Помимо Раиса, теплыми словами оценил победу казанцев и Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

«Блистательная победа! Одиннадцатый трофей в истории клуба! Искренне поздравляю нашу прославленную волейбольную команду «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России! Достойная игра! Настоящий триумф силы духа, мастерства и несгибаемой воли к победе! Каждая подача – искусство, каждый блок – непреклонен для соперника!

Вы вновь доказали, что равных вам нет. Гордимся вами, нашими чемпионами! Вы не просто завоевываете трофеи, вы вдохновляете тысячи ребят по всей республике заниматься спортом, стремиться к новым вершинам и верить в свои силы», – написал глава республиканского парламента в своем телеграм-канале.