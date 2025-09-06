«Один вот такой огромный вымахал»: в Нурлате вырос подсолнух-гигант выше 3-х метров

В саду Альфии Гафуровой из Нурлата вырос настоящий гигант – подсолнух высотой более трех метров.

Солнечная и теплая погода помогает растению продолжать тянуться вверх. Уже сейчас оно поражает и соседей, и случайных прохожих. Сама хозяйка признается: в этом году впервые решила вырастить подсолнух и сразу же получила необычный результат.

«В социальных сетях блогеры рассказывают о подсолнухах-гигантах. Заинтересовалась и решила попробовать сама. Через маркетплейс заказала семена – пришло три штуки, два из них взошли. Один вырос огромным, второй поменьше, – рассказывает Альфия Гафурова. – Лето было дождливое, да и с высадкой в грунт припозднилась, поэтому подсолнух зацвел поздно, только к концу лета. Но если сентябрь будет теплым, надеюсь, он еще созреет и порадует урожаем».

Гигант радует хозяйку не только ростом, но и внушительной «корзинкой» – диаметр соцветия достигает полуметра. Несмотря на советы опытных огородников подкармливать подсолнухи, удобрения она не вносила – не хватило времени. Зато для опыления использовала хитрый прием: с помощью кисточки аккуратно проходила по раскрывающимся цветкам.

«Высота меня не пугает, – улыбается Альфия. – Для этого есть стремянка».

Соцветие продолжает раскрываться, устремляясь к солнцу. А сама хозяйка, неутомимый садовод-любитель, с ранней весны до поздней осени работает на грядках, радуется каждому результату и делится щедрым урожаем с близкими. Секретами огородничества она охотно делится и в мессенджерах, а если подсолнух успеет полностью вызреть, готова поделиться и семенами необычного растения.

Материал подготовлен при участии Лилии Мубаракшиной.