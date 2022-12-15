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Происшествия
15 декабря 2022  08:38
Полина Шевчук

Один водитель погиб, второй с травмами в больнице после серьезного ДТП на трассе в РТ

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Один водитель погиб, второй с травмами в больнице после серьезного ДТП на трассе в РТ
фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло накануне на 66-м км трассы Казань – Оренбург в Лаишевском районе Татарстана, сообщает Госавтоинспекция республики.

 

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев происшествия, возле села Полянка водитель легковушки «Лада» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с KIA. Оба автомобиля откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель автомобиля KIA получил травмы, доставлен в больницу. Он был пристегнут ремнем безопасности», – пояснили в ГИБДД.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденьяна 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз.

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