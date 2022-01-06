Один водитель погиб и один пострадал в столкновении двух легковушек под Казанью

Серьезная авария произошла сегодня около четырех часов вечера вблизи села Старое Шигалеево.

Со слов очевидцев стало известно, что женщина за рулем кроссовера Hyundai с номерами Ханты-Мансийского АО столкнулась с легковушкой Fiat под управлением мужчины.

Фото: © очевидцы

На фото, присланных с места аварии, видно, что французскую легковушку от удара выкинуло с дороги в кювет.

Фото: © очевидцы

«За рулем Fiat парень был, на вид около 25 лет. Он погиб на месте. Женщину-водителя с травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели происшествия.