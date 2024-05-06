«Один в танке горел, другой Москву защищал»: Роман Царевский вспомнил дедов-фронтовиков

В преддверии Дня Победы хранитель фондов Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский поддержал акцию «Мой Герой — моя семья». Он рассказал «Татар-информу» о своих дедах-фронтовиках.

«Один мой дед, Лев Васильевич Харин, 1924 года рождения. Во время Великой Отечественной войны горел в танке, поэтому имел тяжелое увечие, в том числе обгоревшие уши. Дед с другой стороны, Петр Афанасьевич Залетов, 1923 года рождения. Он был артиллеристом, оборонял Москву. Героические деды были», — заметил Роман Царевский.

Лев Васильевич Харин воевал в составе войск Западного и 2-го Белорусского фронтов. Защищал Родину, служа в 57-м гвардейском кавалерийском полку 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, в 114-м отдельном танковом полку, в 57-м отдельном танковом полку и в 194-й учебной танковой бригаде. Был отмечен медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Лев Васильевич Харин Фото: https://pamyat-naroda.ru

«Сержант Харин — механик-водитель танка МК3 в районе д. Лесьники 4 апреля сего года (1944-го — прим. Т-и) участвовал в отражении атаки противника и благодаря умелого вождения танка его экипажем из засады уничтожено один танк Т4, один бронетранспортер и 10 человек солдат и офицеров противника. Его танк был окружен пехотой противника и подожжен, но благодаря смелости и находчивости огонь на танке был потушен и давя гусеницами пехоту противника вышел к своей части. За проявленное мужество и находчивость сержант Харин достоен правительственной награды ордена „Красная звезда”», — гласит наградной лист (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В 1945 году уже старший сержант Лев Харин был награжден медалью «За отвагу» со следующей формулировкой в наградном листе: «за то что он на своем танке совершил более тысячекилометровый марш и благодаря хорошего ухода за своим танком, он выработал свыше установленной нормы до 175 моточасов» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Орден Красноего Знамени фронтовик Харин получил уже по завершении Великой Отечественной войны, в конце мая 1945 года.

«В период боевых действий полка с 18 по 24 апреля 1945 года в наступательных операциях и при прорыве обороны немцев на западном берегу р. Одер товарищ Харин действовал смело и решительно, проявляя мужество и отвагу, бесстрашно продвигался вперед уничтожая немецких захватчиков и их технику. 24.4.24 в бою за населенный пункт Гросс-Бениц одним из первых ворвался в населенный пункт и овладел им, в составе экипажа уничтожил: одну пушку, 2 ПТР, 11 мотоциклистов с мотоциклами, 4 станковых и один ручной пулемет, до 30 немецких солдат и офицеров. В этом бою товарищ Харин был тяжело ранен. За проявленное мужество и отвагу товарищ Харин достоин правительственной награды ордена „ Красное знамя”», — сказано в наградном листе к ордену (изложение оригинального документа сохранено — прим. Т-и).

Петр Афанасьевич Залетов Фото: Лев Васильевич Харин

Петр Афанасьевич Залетов до начала войны окончил Чкаловское зенитно-артиллерийское училище. Во время Великой Отечественной войны на фронте служил в 864-м зенитном артиллерийском полку, 1763-м зенитном артиллерийском полку, Московском фронте противовоздушной обороны, 56-й зенитной артиллерийской дивизии. Награжден в звании лейтенанта в 1945 году медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и к 40-летию Победы, в 1985 году, — орденом Отечественной войны II степени.

«В этом году День Победы, 9 Мая, близок к Пасхе. С 1980-х годов старообрядцы-федосеевцы проводят на Арском кладбище 9 Мая молебны, куда приходят и потомки участников войны из старообрядческих родов. Молятся за упокой. Праздник стал близким к религиозному в плане спасения, сохранения нашего народа — ведь погибло столько русских людей, независимо от вероисповедания. Для всех нас это всегда крупный, значимый праздник — как еще один родительский день поминовения усопших. Это светлый праздник, но, конечно, с грустью — по количеству погибших тогда и со всеми событиями на Украине сейчас», — отметил Роман Царевский.

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.