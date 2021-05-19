От барокко до рококо: на Нуриевском фестивале прошла премьера «Спящей красавицы»

Относительно первой «Спящей красавицы» 1890 года, которая была поставлена в Мариинском театре Мариусом Петипом и Петром Чайковским, в Казани этот балет появился гораздо позже. Тем не менее, за минувшие 62 года татарстанцы видели эту постановку в пяти редакциях.

«Когда Иван Всеволожский задумал поставить этот спектакль и пригласил Петра Чайковского и Мариуса Петипа, он определил задачу так: „Спящая красавица“ должна стать визитной карточкой русского балета. По его задумке, этот спектакль должен был превосходить все известные постановки благодаря своей помпезности, грандиозности и масштабности. Когда я принялся за работу, я вспомнил слова Ивана Александровича. И мне захотелось сделать так, чтобы „Спящая красавица“ стала визитной карточкой татарского балета», — признался режиссер-постановщик и художественный руководитель труппы Владимир Яковлев.



За сценическое оформление постановки взялся московский художник-постановщик Анатолий Нежный.

«Придумывая „одежду“ спектакля, я изучал архитектуру Версаля, убранство его дворцов — насыщенное и гармоничное одновременно. Меня поражает, как при обилии деталей в интерьерах его дворцов всегда соблюдена мера, создается удивительное равновесие, гармония. Еще одним источником вдохновения для меня стал знаменитый версальский цикл акварелей Александра Бенуа. Признаюсь, что в декорациях новой „Спящей“ внимательный взгляд сможет найти отсылки к работам Бенуа. Декорации и костюмы выдержаны в акварельных цветах в традициях художников-мирискусников, при этом мы старается максимально точно передать стиль, уделяя внимание каждой мелочи», — рассказал Нежный.



Художник признался, что «Спящая красавица» стала настоящим экзаменом для всех цехов театра. Создавать балет-феерию приходилось в сжатые сроки: на все работы ушло всего три месяца. Да и сама постановка по словам Нежного, требует филигранного подхода. Все 60 париков и 300 костюмов были сделаны и украшены вручную.

«При изготовлении мы не использовали готовые набивные ткани, а рисовали на тканевой основе оригинальные орнаменты по эскизам художника. Аппликации, тамбурная вышивка — все сделано вручную. Костюмы расшиты камнями, бисером, пайетками. Нет ничего, что можно было увидеть в магазине или в интернете, все создавалось нами самостоятельно», — пояснила художник-технолог по костюмам Елена Нецветаева.



Теперь в спектакле соблюдена историческая точность. Если до погружения в сон действие происходит в эпоху Людовика XIV, то по прошествии ста лет наступает время правления Людовика XVI. Эту смену отражают декорации и костюмы: взамен барочному стилю со своей пышностью и тяжеловесностью приходят куда более изящное и витиеватое рококо.

«На смену тяжелым платьям и большим парикам приходят легкие ажурные наряды с множеством мелких деталей, аккуратные парики, мушки и шлейфы. В художественном оформлении постановки мы стремились приблизиться к эталонам искусства и создать спектакль, воспитывающий вкус. Надеемся, что новая „Спящая красавица“ увлечет зрителя, погрузит его в историческую эпоху и поможет почувствовать себя внутри ожившей сказки», — надеется художник.

По словам танцовщиков, привыкать пришлось лишь к новым костюмам, так как в хореографическом тексте фактически не произошло никаких изменений.

«Я очень трепетно отнесся к хореографии Петипа и музыке Чайковского, но все-таки внес некоторые режиссерские решения», — рассказал Яковлев.



Теперь «Спящая красавица» будет идти в двух действиях с прологом. Антракт разделил два временных периода: до и после столетнего сна Авроры. Однако сама постановка ничуть не сократилась, а наоборот, дополнилась некоторыми сценами, которые в предыдущей версии были опущены. Например, теперь прослеживается, как в царстве, где были уничтожены все вязальные спицы, возникает веретено: в пантомимической сцене слуга коварной феи Карабос подбрасывает горожанкам злосчастные спицы. Также на сцену вернулся вальс с участием детей.

«Мне хотелось, чтобы на сцену смогли выйти воспитанники нашего хореографического училища. Кстати, Петипа практически во всех своих спектаклях вводил детей. Все-таки они являются украшением любой постановки, да и для самих учащихся сценическая практика очень полезна», — считает Яковлев.

Некий игровой характер приобрели номера «Красная Шапочка и Серый Волк» и «Кот и Кошечка», который стал больше походить на бытовую сцену ссоры замужней пары, что не могло не вызвать улыбки зрителей.



Фея Карабос все также сохранила свой прекрасный облик — режиссерское решение Владимира Яковлева, принятое еще в предыдущей версии спектакля.

Если рассматривать каноническую «Спящую красавицу», партию феи Карабос всегда исполнял мужчина, который изображал горбатую, злую старуху. У нее не было танцевальной партии как таковой, скорее, это были пантомимические эпизоды.

Еще в прошлой редакции Яковлев поставил фею Карабос «на пальцы», а саму партию отдал танцовщице, которая олицетворяет собой злую, но прекрасную фею.

«С моим мнением можно не соглашаться, но, на мой взгляд, феи не должны стареть, какими бы их помыслы ни были. Несправедливо, что фея Сирени столько лет остается молодой, в то время как могущественная фея Карабос превратилась в старую каргу. Я думаю, что зло имеет разный облик. Так почему же фея Карабос не может быть обаятельной и привлекательной особой, пусть и олицетворяющей пороки человека? На мой взгляд, такое решение правомерно и не разрушает концепцию Петипа», — уверен Яковлев.



Еще одним приятным фактом на премьере стал ввод на партию феи Сирени ведущей солистки театра Аманды Гомес.

«Эта партия по мне. Фея Сирени — могущественная, но при этом очень нежная и сказочная. Я долго искала золотую середину между ее силой и добротой, и надеюсь, зрители оценили мои старания», — призналась Гомес.

Новая редакция «Спящей красавицы» в рамках фестиваля будет показана еще раз уже сегодня приглашенными солистами, после чего войдет в репертуар театра.

Фотографии предоставлены пресс-службой театра