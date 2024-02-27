«Один спас своих сослуживцев»: бабушка рассказала о внуке-герое на СВО

Фото: kukmor-rt.ru

«Никогда никого не обижал, старался помогать каждому, кто просил помощи»

Алексей Айдак родился в 1985 году в Кукморском районе Татарстана, вместе с братом Сергеем они росли с бабушкой в деревне Красный Октябрь. Учились в Починок-Кучукской средней школе.

«Сергея после окончания школы бабушка по отцовской линии стала звать к себе. Он уехал, обзавелся там семьей, а вот Алексей не хотел уезжать из деревни, оставлять меня одну», — рассказала «Трудовой славе» Салиха Галимуллина.

Бабушка проводила любимого внука в армию, дождалась его возвращения. В основном, Алексей работал на стройке. Когда началась мобилизация, он трудился в одной из организаций Арского района.

«Никогда не сидел без дела. Двор, огород всегда содержал в чистоте и порядке. Работа в его руках спорилась, с любым рабочим инструментом был на „ты“. Никогда никого не обижал, старался помогать каждому, кто просил помощи», — говорит о внуке его самый близкий человек.

Соседка Фидания Мулюкова, которая хорошо была знакома с семьей, тоже положительно отзывается о молодом человеке. «Алексей был трудолюбивым, отзывчивым, добродушным человеком, очень любил бабушку. При встрече всегда здоровался, красиво отвечал на татарском языке. Никогда ни с кем не выяснял отношений. Был мастером на все руки, всегда доводил начатое дело до конца. Домик для цыплят, который он нам смастерил, до сих пор стоит как новенький. Его любовь к чистоте и порядку видна и по аккуратно сложенным дровам», — рассказала женщина.

Алексей получил повестку из военкомата 26 сентября 2022 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бабушка, ты, главное, дождись меня...»

Алексей получил повестку из военкомата 26 сентября 2022 года. Вместе с друзьями отправился выполнять свой долг перед Родиной.

«Никогда ни на что не жаловался, со школьных лет был самостоятельным. Он был статным, красивым парнем — настоящий солдат», — с гордостью говорит о внуке Салиха апа.

Летом 2023 года он приезжал в отпуск, рассказывал близким, как пять дней копал окоп выше себя, обустраивал лежанку, вместе с товарищами готовили еду. «Мама и его братишка отправляли посылки с нужными вещами», — вспоминает пожилая женщина.

Несмотря на расстояния, военнослужащий звонил близким через день, справлялся о здоровье бабушки, интересовался ее делами.

«„У меня все хорошо. Бабушка, ты главное дождись меня“, просил он меня. Эти слова до сих пор в моей голове», — признается женщина.

«Мне так его не хватает»

В октябре прошлого года жизнь 38-летнего мужчины трагически оборвалась в зоне специальной военной операции. По словам сослуживцев, во время выполнения боевого задания он вытолкнул одного из бойцов в безопасное место, а другого закрыл своим телом и был смертельно ранен осколком снаряда.

За свою храбрость и отвагу Алексей Айдак награжден «Орденом Мужества» посмертно.

«Алексей говорил: „Бабушка, если со мной что-то случится, похороните меня на деревенском кладбище“. Мы выполнили его просьбу. Религиозный обед тоже провели в родном доме, где он вырос», — говорит Салиха апа.

В Поч. Кучукской средней школе открыли мемориальную доску в память о выпускнике Айдаке Алексее Александровиче, погибшем в специальной военной операции Фото: kukmor-rt.ru

Прошло почти два месяца, но бабушка до сих пор не хочет верить в смерть внука. Ей кажется, что он куда-то уехал и обязательно вернется.

«Мне так его не хватает. Хочу увидеть его во сне, только он не снится», — говорит женщина со слезами на глазах.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.