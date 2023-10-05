Один пожар и тысяча возгораний: Минлесхоз рассказал об обстановке в лесах Татарстана

С начала года в Татарстане зафиксировано 1,1 тыс. термических точек и 956 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Число термоточек в этом году в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года, а количество возгораний — почти в три раза. Об особенностях пожароопасного сезона «Татар-информу» рассказали в Минлесхозе РТ.

«Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Нижнекамском, Альметьевском, Тукаевском и Чистопольском районах республики. Также весной был зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,5 гектара. В том числе за последнюю неделю были зарегистрированы 26 термических точек и пять случаев возгораний», — сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По словам специалиста, зачастую возгорания в лесах случаются по вине людей. Он напомнил, что в лесах категорически запрещено оставлять или сжигать мусор, поджигать сухую траву. Кроме того, нельзя разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, бросать на землю непотушенные спички и окурки, использовать неисправный транспорт, выдающий искры, и пиротехнику.

«Осенние лесные пожары наиболее опасны. Везде сухая трава, которая может загореться от любой искры. Пожароопасный сезон в лесах будет закрыт с установлением устойчивой дождливой погоды», — подчеркнул Сенгатуллин.

В пресс-службе Минлесхоза Татарстана напомнили, что из-за жаркой и засушливой погоды в этом году ограничения на посещение лесов в республике вводились шесть раз. Запрет действует до сих пор, хотя погода становится более благоприятной, на следующей неделе по республике ожидаются дожди.

«В соответствии с постановлением Кабмина РТ в Республике Татарстан введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 26 сентября на 21 календарный день. Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики», — напомнили в министерстве.

Свидетелям возгораний в лесах или вблизи лесных массивов необходимо звонить по телефонам 8 (800) 100-94-00, 8 (843) 221-37-95, проинформировали в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что из-за смены погоды действующий запрет на посещение лесов может быть снят раньше установленного срока.

Стоит отметить, что в прошлом году пожароопасный сезон в лесах завершился 15 октября. Дата его окончания в этом году пока еще не определена.