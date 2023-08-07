Один подросток погиб, еще двое пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

В Краснодарском крае столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детей из футбольной команды, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречку, где столкнулся с «ГАЗелью», следовавшей в Краснодар.

В аварии погиб 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.