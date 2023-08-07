news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 августа 2023 17:29

Один подросток погиб, еще двое пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Краснодарском крае столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший детей из футбольной команды, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречку, где столкнулся с «ГАЗелью», следовавшей в Краснодар.

В аварии погиб 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное