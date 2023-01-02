Один мужчина погиб и одного удалось спасти из ночного пожара в Агрызе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Серьезный пожар вспыхнул сегодня ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Заводская в Агрызе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелся диван, а также вещи и стены. При тушении в комнате было найдено тело 62-летнего мужчины. Кроме того, пожарным удалось спасти из задымленного помещения 54-летнего мужчину. Его при помощи маски спасаемого вывели на улицу, где передали медикам скорой. Пострадавшего с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Фото: © фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.