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Происшествия
2 января 2023  11:00
Полина Шевчук

Один мужчина погиб и одного удалось спасти из ночного пожара в Агрызе

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Один мужчина погиб и одного удалось спасти из ночного пожара в Агрызе
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Серьезный пожар вспыхнул сегодня ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Заводская в Агрызе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелся диван, а также вещи и стены. При тушении в комнате было найдено тело 62-летнего мужчины. Кроме того, пожарным удалось спасти из задымленного помещения 54-летнего мужчину. Его при помощи маски спасаемого вывели на улицу, где передали медикам скорой. Пострадавшего с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

 

Фото: © фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

#спасли из огня #МЧС РТ #погиб на пожаре
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