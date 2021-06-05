Один мужчина погиб и один пострадал в лобовой аварии фуры и легковушки на М7 в Татарстане

Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, авария произошла сегодня около полуночи на трассе М7 в Верхнеуслонском районе республики. Здесь лоб в лоб столкнулись «Лада» с номерами Республики Марий Эл и фура Volvo из Татарстана. По рассказам свидетелей, отечественное авто выехало на встречку.

От мощного удара легковушку выкинуло с дороги на обочину и она завалилась на крышу.

«В "Ладе" двое мужчин находились. Обоих зажало в салоне. Спасатели вытащили их наружу. Пассажира медики с многочисленными травмами забрали в больницу, а вот водитель скончался», – поделились с агентством свидетели происшествия.