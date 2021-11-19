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Ру Тат
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Происшествия
19 ноября 2021  10:47
Полина Шевчук

Один мужчина погиб и один получил серьезные ожоги на пожаре в Зеленодольском районе

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Информация о пожаре в деревне Протопоповка Зеленодольского района поступила на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 8.30.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту прибытия первых пожарных расчетов небольшой частный дом был весь в огне. По словам очевидцев, внутри мог находиться хозяин.

Как стало известно, в доме проживал мужчина и его 50-летний троюродный брат, который успел спастись. У мужчины были диагностированы ожоги рук, головы, плеч и шеи. А вот хозяина дома с момента начала пожара никто не видел.

В 9.25 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 9.55 полностью потушить пожар.

При разборе сгоревших конструкций был обнаружен погибший. Причины трагедии устанавливаются.
 

#МЧС РТ #погиб в огне #погибший в пожаре
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